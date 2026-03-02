स्पेशल सैमसन की स्पेशल पारी; संजू की शांत और संयमित पारी के मुरीद हुए रवि शास्त्री
मैच के बाद आईसीसी रिव्यू पर शास्त्री ने कहा कि आज संजू का स्पेशल सैमसन था और वो पारी स्पेशल थी क्योंकि इस दौरान उनकी शांतचितता, उनका संयम और उनकी लय शानदार थी। शास्त्री ने ये भी कहा कि ये कोई लीग मैच नहीं था बल्कि नॉकआउट मुकाबला था।
टी20 विश्व कप में रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में संजू सैमसन ने अपने इंटरनेशनल करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। दो बार की टी20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में संजू की 50 गेंदों में खेली गई नाबाद 97 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की। इस तरह सूर्यकुमार यादव की अगुआई में टीम इंडिया रिकॉर्ड छठी बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पूर्व कप्तान और टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने सैमसन की जमकर तारीफ की।
मैच के बाद आईसीसी रिव्यू पर शास्त्री ने कहा, ‘आज संजू का स्पेशल सैमसन है और वो पारी स्पेशल थी क्योंकि इस दौरान उनकी शांतचितता, उनका संयम और उनकी लय शानदार थी।’
इस मैच में आने से पहले संजू सैमसन बहुत ज्यादा दबाव में थे। विश्व कप के दौरान ज्यादातर समय वह बेंच पर बैठे रहे। इससे पहले वह विश्व कप में दो पारी ही खेले थे और दोनों में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे थे।
रवि शास्त्री ने कहा, ‘यह लीग मैच नहीं था। यह एक नॉकआउट मुकाबला था। सैमसन को लेकर लोगों की उम्मीदें उनके करियर की शुरुआत से ही काफी रही है। किसी ने भी उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं किया है लेकिन वे लगातार निराश महसूस कर रहे थे। उसने आज हर चीज की कसर निकाल दी और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को खुश किया।’
रविवार को ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन का स्कोर खड़ा किया। रोस्टन चेज ने 40, शे होप ने 32 और शिमरन हेटमायर ने 24 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से पांचवें विकेट के लिए जैसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल के बीच 76 रनों की अविजीत साझेदारी हुई। होल्डर ने नाबाद 37 और पॉवेल ने नाबाद 34 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 36 रन देकर 2 विकेट झटके।
जीत के लिए 196 रन के लक्ष्य का पीछे करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करने उतरे लेकिन 29 के टीम स्कोर पर शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लगा। उन्होंने 11 गेंदों में 2 चौकों की मदद से सिर्फ 10 रन बनाए। टीम का स्कोर अभी 41 रन ही हुआ था कि पांचवें ओवर में ईशान किशन भी चलते बने। एक छोर से संजू सैमसन डटे रहे। उन्होंने सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के साथ उपयोगी साझेदारी करके टीम को 5 विकेट से यादगार जीत दिलाई।
संजू की तारीफ में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी कोई कंजूसी नहीं की। उन्होंने कहा, 'वह एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है। हम सभी जानते हैं कि संजू कितना अच्छा खिलाड़ी है। मैंने वास्तव में ये सोचा था कि वह पारी को कभी तेजी नहीं देगा। वह सिर्फ और सिर्फ सामान्य क्रिकेटिंग शॉट्स खेला और मैंने उसे गेंद पर पूरी ताकत से प्रहार करते नहीं देखा। इस तरह का तो उसका टैलेंट है।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें