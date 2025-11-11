कोलकाता टेस्ट का टॉस होगा स्पेशल, सिक्के के एक तरफ होंगे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ…
इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। हालांकि, 6 साल के लंबे इंतजार के बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी कोलकाता में हो रही है। फैंस को जिस लम्हे का इंतजार था, वह खत्म होने वाला है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि कोलकाता में खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच में टॉस भी बहुत खास होगा। पहली बार एक खास किस्म का सिक्का टॉस के टाइम पर उछाला जाएगा।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का नाम किसी क्रिकेटर के नाम पर नहीं, बल्कि दोनों देशों की दो महान शख्सियतों के नाम पर पड़ा है। इस सीरीज को गांधी-मंडेला ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साउथ अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला के नाम पर और उनके सम्मान में ये ट्रॉफी खेली जाती है। अब रिपोर्ट सामने आई है कि कोलकाता टेस्ट में जो सिक्का टॉस में उछाला जाएगा, उसमें एक तरह महात्मा गांधी की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला की।
एनडीटीवी की रिपोर्ट की मानें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका गांधी-मंडेला ट्रॉफी का उद्घाटन दोनों महान नेताओं के चित्र वाले एक स्मारक सिक्के के साथ करेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियन टीम साउथ अफ्रीका भारत के खिलाफ मुकाबले की तैयारी कर रही है। दोनों टीमों में और इस शहर के क्रिकेट फैंस में उत्साह का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। गेंद फेंके जाने से पहले ही कोलकाता में इतिहास रच दिया जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट मैच के टॉस में एक विशेष स्मारक सिक्का होगा, जिसमें एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला होंगे। स्वतंत्रता संग्राम और साझा आदर्शों से जुड़े दो राष्ट्रों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
कोलकाता के ईडन गार्डेंस का इतिहास भी बहुत पुराना है। ये देश का वह स्टेडियम है, जहां भारत ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। 42 टेस्ट इस मैदान पर अब तक खेले जा चुके हैं और जब इंडिया और साउथ अफ्रीका इस मैदान पर एक और टेस्ट मैच खेलेंगे तो इस मैदान पर टेस्ट मैचों की संख्या 43 हो जाएगी।