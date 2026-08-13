DPL 2026: आयुष बदोनी का बल्ला फिर गरजा, साउथ दिल्ली ने ईस्ट दिल्ली को बुरी तरह हराया
DPL 2026 के 24वें मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को बुरी तरह से हराया। कप्तान आयुष बदोनी ने एक बार फिर से कमाल की पारी खेली और टीम को आसान सी जीत हाई स्कोरिंग मैच में दिलाई।
Delhi Premier League 2026 के 24वें मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम ने ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स को बुरी तरह से हराया। ईस्ट दिल्ली की डीपीएल के तीसरे सीजन में पांचवीं हार है। इस हार से उनके प्लेऑफ्स में पहुंचने के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं, क्योंकि बाकी के चार मैचों में जीत भी उन्हें मिलती है, तो भी एक बार की विजेता टीम 9 अंकों तक पहुंच पाएगी, जबकि पहले से ही एक टीम 12 और चार टीम 7-7 अंक हासिल कर चुकी हैं। इस मैच में साउथ दिल्ली ने ईस्ट दिल्ली को 9 विकेट से हराया।
पहले बैटिंग करते हुए, ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 20 ओवर में 191/6 का मजबूत स्कोर बनाया, जिसमें सुजल सिंह और सूर्यांश रैना ने पारी के बीच और आखिरी हिस्से में अहम रोल निभाया। ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत अच्छी रही और वंश मेहरा और अर्पित राणा ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े। मेहरा ने 16 गेंदों पर 27 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद थोड़ी बहुत हार हुई। राइडर्स जल्द ही 102/4 पर आ गए, जिससे उनकी पारी दबाव में आ गई।
ये रहा साउथ दिल्ली वर्सेस ईस्ट दिल्ली मैच का हाल
हालांकि, सुजल सिंह और सूर्यांश रैना ने पांचवें विकेट के लिए 58 रन की पार्टनरशिप करके पारी को संभाला। रैना ने आउट होने से पहले 26 गेंदों पर 28 रन बनाए, जबकि सुजल 39 गेंदों पर 63 रन बनाकर नाबाद रहे और राइडर्स को मज़बूती से खत्म करने में मदद की। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ के लिए, अंशुमान हुड्डा सबसे अच्छे बॉलर रहे, जिन्होंने अपने चार ओवर में 34 रन देकर चार विकेट लिए।
192 रन का पीछा करते हुए, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने जबरदस्त शुरुआत हासिल की। ओपनर सनत सांगवान और अनमोल शर्मा ने सिर्फ 11 ओवर में 113 रन बनाकर चेज को मजबूती से अपने कंट्रोल में कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार हाफ-सेंचुरी बनाईं, जिसमें सांगवान ने आउट होने से पहले 33 बॉल पर 57 रन बनाए। शर्मा ने अटैक जारी रखा, जिसके बाद आयुष बदोनी ने उनका साथ दिया, जिन्होंने तुरंत ईस्ट दिल्ली राइडर्स पर दबाव डाल दिया।
बदोनी ने हार्दिक शर्मा की बॉल पर लगातार तीन छक्के मारे, जिससे सुपरस्टार्ज को और मोमेंटम मिला। शर्मा और बदोनी ने लगातार बाउंड्री लगाईं और पक्का किया कि उनकी टीम को आखिर में कोई दिक्कत न हो। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने आखिरकार तीन ओवर बाकी रहते इस बड़े चेज को पूरा कर लिया, जिससे बैट और बॉल दोनों से उनका दबदबा दिखा। हालांकि, यह दूसरी ही जीत आयुष बदोनी की टीम की है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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