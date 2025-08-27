प्लेऑफ में दिल्ली सुपरस्टार्स ने मारी एंट्री, सबसे फिसड्डी टीम रही पुरानी दिल्ली 6

दिल्ली सुपरस्टार्स ने आखिरी लीग मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 को बारिश से प्रभावित मुकाबले में 8 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया।

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने बुधवार को बारिश से प्रभावित मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 को आठ विकेट से हराकर दिल्ली प्रीमियर लीग के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया। बारिश के कारण मैच को सात-सात ओवर का कर दिया गया। पुरानी दिल्ली 6 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात ओवर में तीन विकेट खोकर 133 रन बनाए, इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने 6.5 ओवर में 2 विकेट पर 136 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। तेजस्वी दहिया को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पुरानी दिल्ली पॉइंट्स टेबल में अंतिम स्थान पर रही।

बारिश से प्रभावित मैच में पुरानी दिल्ली 6 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए देव लाकड़ा की नाबाद 85 रन की पारी और सलामी बल्लेबाज युग गुप्ता के 38 रन की बदौलत 133 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए अमन भारती ने दो विकेट झटके। जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 6.5 ओवर में दो विकेट पर 136 रन बनाकर आठ विकेट से जीत दर्ज की। उसके सलामी बल्लेबाज तेजस्वी दहिया ने 69 रन और अनमोल शर्मा ने नाबाद 56 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए 5.5 ओवर में 122 रन की साझेदारी निभाई।

134 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए कप्तान तेजस्वी दहिया ने 21 गेंद में 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के और तीन चौके लगाए। उन्होंने अनमोल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 5.5 ओवर में ही 122 रन जोड़े। सलामी बल्लेबाज अनमोल शर्मा 17 गेंद में 56 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया। विजन 2 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। पुरानी दिल्ली के लिए रजनीश और गौरव ने 1-1 विकेट लिया।

इससे पहले पुरानी दिल्ली 6 दिल्ली प्रीमियर लीग के 38वें मुकाबले में 7 ओवर में 3 विकेट खोकर 133 रन ही बना सकी। वंश वेदी ने 3 गेंद में 4, युग गुप्ता ने 14 गेंद में 38 और समर्थ बिना खाता खोले आउट हुए। देव लकारा 23 गेंद में 85 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और इतने ही छक्के लगाए।

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने इस जीत के साथ दिल्ली प्रीमियर लीग के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया। दिल्ली सुपरस्टार्स ने जारी सीजन में 10 मैचों में चार जीते और तीन मैच गंवाए हैं।

इससे पहले पुरानी दिल्ली 6 दिल्ली प्रीमियर लीग के 38वें मुकाबले में 7 ओवर में 3 विकेट खोकर 133 रन ही बना सकी। वंश वेदी ने 3 गेंद में 4, युग गुप्ता ने 14 गेंद में 38 और समर्थ बिना खाता खोले आउट हुए। देव लकारा 23 गेंद में 85 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और इतने ही छक्के लगाए।