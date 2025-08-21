South Delhi Superstarz and Central Delhi Queens to book finals spot of Womens DPL 2025 ahead last league game आखिरी लीग मैच से पहले WDPL 2025 के फाइनलिस्ट हुए फाइनल, इन 2 टीमों में होगी खिताबी भिड़ंत, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़South Delhi Superstarz and Central Delhi Queens to book finals spot of Womens DPL 2025 ahead last league game

आखिरी लीग मैच से पहले WDPL 2025 के फाइनलिस्ट हुए फाइनल, इन 2 टीमों में होगी खिताबी भिड़ंत

WDPL 2025 के फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम पहुंच गई है, जिसने सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स को रोमांचक मैच में 10 रन से हराया। सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स ने हारकर भी फाइनल में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि उनके खाते में 4 अंक हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 08:51 PM
आखिरी लीग मैच से पहले WDPL 2025 के फाइनलिस्ट हुए फाइनल, इन 2 टीमों में होगी खिताबी भिड़ंत

Women's DPL 2025: गुरुवार 21 अगस्त को वुमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 5वां लीग मैच खेला गया। इसमें साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज का सामना सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स से हुआ। इस मैच में साउथ दिल्ली की टीम ने बाजी मारी और इसी के साथ फाइनल का स्पॉट हासिल कर लिया। 10 रन के करीबी अंतर से रोमांचक मैच में सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स को हार मिली। हालांकि, सेंट्रल दिल्ली की टीम भी फाइनल में है, क्योंकि अन्य दो टीमों के 4 अंकों तक पहुंचने की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं।

इस मुकाबले की बात करें तो साउथ दिल्ली की टीम ने 144 रन बनाए थे, जिसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली की टीम 134 रन बना सकी और मुकाबला 10 रनों से हार गई। अगर इस मैच में साउथ दिल्ली की टीम को हार मिलती तो नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स टीम फाइनल की रेस में बनी रहती, लेकिन अब साउथ दिल्ली की टीम 5 और सेंट्रल दिल्ली की टीम 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर रहेंगी। वहीं, नोर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली राइडर्स टीम आखिरी लीग मैच खेलेगी।

ये भी पढ़ें:गिल को बैक करने में कोई समस्या नहीं, मगर यशस्वी का क्या? पूर्व क्रिकेटर का सवाल

दोनों ने कोई भी मैच नहीं जीता है। ईस्ट दिल्ली दो मैच हारी है, जबकि नोर्थ दिल्ली का एक मैच बारिश में धुल गया था और एक मैच टीम हारी थी। 22 अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स और नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच आखिरी लीग मैच खेला जाएगा। वहीं, 24 अगस्त को वुमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 145 रन बनाए, जिसमें तनिशा सिंह ने 50 गेंदों में नाबाद 76 रन, जबकि श्वेता सेहरावत ने 32 गेंदों में 45 रन बनाए थे। सेंट्र दिल्ली क्वीन्स की ओर से पुरुनिका सिसोदिया और मल्लिका खत्री ने 1-1 विकेट लिया। वहीं, सेंट्रल दिल्ली की टीम 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 134 रन तक पहुंच पाई। दीक्षा शर्मा ने 41 और पुरुनिका सिसोदिया ने 25 रन जरूर बनाए, लेकिन दिशा नागर के 2 विकेट उन पर भारी पड़ गए।

