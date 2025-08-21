आखिरी लीग मैच से पहले WDPL 2025 के फाइनलिस्ट हुए फाइनल, इन 2 टीमों में होगी खिताबी भिड़ंत

WDPL 2025 के फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज टीम पहुंच गई है, जिसने सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स को रोमांचक मैच में 10 रन से हराया। सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स ने हारकर भी फाइनल में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि उनके खाते में 4 अंक हैं।

Women's DPL 2025: गुरुवार 21 अगस्त को वुमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 5वां लीग मैच खेला गया। इसमें साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज का सामना सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स से हुआ। इस मैच में साउथ दिल्ली की टीम ने बाजी मारी और इसी के साथ फाइनल का स्पॉट हासिल कर लिया। 10 रन के करीबी अंतर से रोमांचक मैच में सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स को हार मिली। हालांकि, सेंट्रल दिल्ली की टीम भी फाइनल में है, क्योंकि अन्य दो टीमों के 4 अंकों तक पहुंचने की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं।

इस मुकाबले की बात करें तो साउथ दिल्ली की टीम ने 144 रन बनाए थे, जिसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली की टीम 134 रन बना सकी और मुकाबला 10 रनों से हार गई। अगर इस मैच में साउथ दिल्ली की टीम को हार मिलती तो नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स टीम फाइनल की रेस में बनी रहती, लेकिन अब साउथ दिल्ली की टीम 5 और सेंट्रल दिल्ली की टीम 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर रहेंगी। वहीं, नोर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली राइडर्स टीम आखिरी लीग मैच खेलेगी।

दोनों ने कोई भी मैच नहीं जीता है। ईस्ट दिल्ली दो मैच हारी है, जबकि नोर्थ दिल्ली का एक मैच बारिश में धुल गया था और एक मैच टीम हारी थी। 22 अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स और नोर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच आखिरी लीग मैच खेला जाएगा। वहीं, 24 अगस्त को वुमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।