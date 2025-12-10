हार में भी साउथ अफ्रीका की टीम ने तलाश लिए कुछ पॉजिटिव्स, कप्तान एडेन मार्करम ने दिया ये बयान
साउथ अफ्रीका की टीम को कटक में टीम इंडिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीजके पहले मैच में करारी हार मिली। इस हार का कारण साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने बताया है। एडेन मार्करम ने अपनी इस हार में कुछ पॉजिटिव भी तलाश लिया है। उनका कहना है कि टीम ने गेंदबाजी और फील्डिंग अच्छी की। हालांकि, उन्होंने माना है कि बल्लेबाजी बहुत असाधारण थी, जिसका खामियाजा टीम ने भुगता।
एडेन मार्करम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “हां, मुझे लगता है कि गेंदबाजी और फील्डिंग में कुछ अच्छे संकेत दिखे। जिस तरह से हमने शुरुआत की, वह अच्छा था। हमने अच्छी शुरुआत पर जोर दिया था और हमने वह काम किया, इसलिए हम उस पर गर्व कर सकते हैं। बल्लेबाजी के नजरिए से, दुर्भाग्य से इस फॉर्मेट में ऐसा हो सकता है। यह दुख की बात है कि यह पहले मैच में हुआ, लेकिन आपको इसे भूलना होगा। जल्दी ही अगला मैच है और हम कुछ दिनों में फिर से कोशिश करेंगे।”
पिच को लेकर मार्करम ने कहा, "मुझे लगा कि पिच काफी स्टिकी थी। वह तेज टेनिस-बॉल बाउंस और पूरी इनिंग के दौरान गेंद के साथ थोड़ा बहुत ऐसा ही था। 175, मुझे लगता है कि हम इसे स्वीकार कर लेते। हम खुद पर भरोसा करते कि हम इसे चेज कर लेंगे। आप हमेशा कमियां निकाल सकते हैं और ऐसे एरिया ढूंढ सकते हैं, जहां आपको लगता है कि इसे 10-15 रन कम किया जा सकता था, लेकिन हम इसे स्वीकार कर लेते। हमें बस बल्ले से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत थी और दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यह काफी मुश्किल है।"
कप्तान ने आगे कहा, "आजकल T20 क्रिकेट में, आस-पास देखने और समझने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर साफ तौर पर पार्टनरशिप न बना पाना, विकेट गिरने के बाद सेटल न हो पाना और अपनी तरफ मोमेंटम न ला पाना था। हम कल (बुधवार) छोटी बातचीत करेंगे। आप इस तरह की चीजों में ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते। आप बस इसे भूलना चाहते हैं और इस फॉर्मेट के पॉजिटिव तरीकों पर टिके रहना चाहते हैं।"