Wed, Dec 10, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़South African team found some positives Even in defeat vs India captain Aiden Markram gave this statement
हार में भी साउथ अफ्रीका की टीम ने तलाश लिए कुछ पॉजिटिव्स, कप्तान एडेन मार्करम ने दिया ये बयान

हार में भी साउथ अफ्रीका की टीम ने तलाश लिए कुछ पॉजिटिव्स, कप्तान एडेन मार्करम ने दिया ये बयान

संक्षेप:

एडेन मार्करम ने अपनी इस हार में कुछ पॉजिटिव भी तलाश लिया है। उनका कहना है कि टीम ने गेंदबाजी और फील्डिंग अच्छी की। हालांकि, उन्होंने माना है कि बल्लेबाजी बहुत असाधारण थी, जिसका खामियाजा उनकी टीम ने भुगता।

Dec 10, 2025 05:36 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

साउथ अफ्रीका की टीम को कटक में टीम इंडिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीजके पहले मैच में करारी हार मिली। इस हार का कारण साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने बताया है। एडेन मार्करम ने अपनी इस हार में कुछ पॉजिटिव भी तलाश लिया है। उनका कहना है कि टीम ने गेंदबाजी और फील्डिंग अच्छी की। हालांकि, उन्होंने माना है कि बल्लेबाजी बहुत असाधारण थी, जिसका खामियाजा टीम ने भुगता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एडेन मार्करम ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “हां, मुझे लगता है कि गेंदबाजी और फील्डिंग में कुछ अच्छे संकेत दिखे। जिस तरह से हमने शुरुआत की, वह अच्छा था। हमने अच्छी शुरुआत पर जोर दिया था और हमने वह काम किया, इसलिए हम उस पर गर्व कर सकते हैं। बल्लेबाजी के नजरिए से, दुर्भाग्य से इस फॉर्मेट में ऐसा हो सकता है। यह दुख की बात है कि यह पहले मैच में हुआ, लेकिन आपको इसे भूलना होगा। जल्दी ही अगला मैच है और हम कुछ दिनों में फिर से कोशिश करेंगे।”

पिच को लेकर मार्करम ने कहा, "मुझे लगा कि पिच काफी स्टिकी थी। वह तेज टेनिस-बॉल बाउंस और पूरी इनिंग के दौरान गेंद के साथ थोड़ा बहुत ऐसा ही था। 175, मुझे लगता है कि हम इसे स्वीकार कर लेते। हम खुद पर भरोसा करते कि हम इसे चेज कर लेंगे। आप हमेशा कमियां निकाल सकते हैं और ऐसे एरिया ढूंढ सकते हैं, जहां आपको लगता है कि इसे 10-15 रन कम किया जा सकता था, लेकिन हम इसे स्वीकार कर लेते। हमें बस बल्ले से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत थी और दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यह काफी मुश्किल है।"

कप्तान ने आगे कहा, "आजकल T20 क्रिकेट में, आस-पास देखने और समझने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर साफ तौर पर पार्टनरशिप न बना पाना, विकेट गिरने के बाद सेटल न हो पाना और अपनी तरफ मोमेंटम न ला पाना था। हम कल (बुधवार) छोटी बातचीत करेंगे। आप इस तरह की चीजों में ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते। आप बस इसे भूलना चाहते हैं और इस फॉर्मेट के पॉजिटिव तरीकों पर टिके रहना चाहते हैं।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |