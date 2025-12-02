डेल स्टेन को दूसरे वनडे में इस चीज का इंतजार, कहा- कोहली-रोहित का दबदबा रहेगा कायम

संक्षेप: डेल स्टेन ने कहा कि पहले वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा का 'शो' दूसरे मैच में भी जारी रहने वाला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि क्विंटन डिकॉक अच्छा करेंगे।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम ने रांची में खेले पहले मैच में 17 रन से जीत हासिल की थी और अब दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा है कि पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली का शानदार 'शो' रायपुर में होने वाले दूसरे मैच में भी जारी रहेगा। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली थी। वहीं रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया था। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई थी।

डेल स्टेन ने जियो स्टार से कहा, ''मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का शो जारी रहेगा। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि कौन से तेज गेंदबाज और कौन से स्पिनर आगे आते हैं और कुछ शानदार करते हैं। यह अब तक बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसा रहा है, इसलिए कौन से गेंदबाज दूसरे वनडे में वास्तव में आगे बढ़कर प्रदर्शन करेंगे? क्विंटन डिकॉक ने पहले वनडे में रन नहीं बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास खुद को साबित करने का मौका है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन पर दक्षिण अफ्रीका को बड़े स्कोर की उम्मीद है।''

टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कोहली ने दिखाया कि वनडे क्रिकेट में अब भी उनका कोई सानी नहीं है। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में यहां अपने करियर का 52वां शतक लगाया।