डेल स्टेन को दूसरे वनडे में इस चीज का इंतजार, कहा- कोहली-रोहित का दबदबा रहेगा कायम

संक्षेप:

डेल स्टेन ने कहा कि पहले वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा का 'शो' दूसरे मैच में भी जारी रहने वाला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि क्विंटन डिकॉक अच्छा करेंगे।

Tue, 2 Dec 2025 06:19 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम ने रांची में खेले पहले मैच में 17 रन से जीत हासिल की थी और अब दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा है कि पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली का शानदार 'शो' रायपुर में होने वाले दूसरे मैच में भी जारी रहेगा। विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली थी। वहीं रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया था। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई थी।

डेल स्टेन ने जियो स्टार से कहा, ''मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का शो जारी रहेगा। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि कौन से तेज गेंदबाज और कौन से स्पिनर आगे आते हैं और कुछ शानदार करते हैं। यह अब तक बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसा रहा है, इसलिए कौन से गेंदबाज दूसरे वनडे में वास्तव में आगे बढ़कर प्रदर्शन करेंगे? क्विंटन डिकॉक ने पहले वनडे में रन नहीं बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास खुद को साबित करने का मौका है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन पर दक्षिण अफ्रीका को बड़े स्कोर की उम्मीद है।''

टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कोहली ने दिखाया कि वनडे क्रिकेट में अब भी उनका कोई सानी नहीं है। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में यहां अपने करियर का 52वां शतक लगाया।

स्टेन ने जियोस्टार से कहा, ‘‘जब आप 37 या 38 साल के अधिकतर खिलाड़ियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें घर, अपने कुत्ते, अपने बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं है। लेकिन कोहली मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में हैं जहां वह पहले की तरह भारत के लिए खेलने के लिए उत्सुक हैं। आप इसे विकेटों के बीच दौड़, फ़ील्डिंग करते और डाइव लगाते हुए देख सकते हैं। वह मानसिक रूप से युवा और तरोताज़ा हैं और क्रिकेट में बने रहना चाहते हैं।’’ इस साल वनडे से रिटायरमेंट लेने के बाद डिकॉक ने व्हाइट-बॉल में वापसी की है और तब से शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने चार मैचों में 79.66 के एवरेज और 91 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 239 रन बनाए हैं, उनके नाम एक सेंचुरी और दो फिफ्टी हैं और उनका बेस्ट स्कोर 123* रहा है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
