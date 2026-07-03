साउथ अफ्रीका को क्यों मिली T20 World Cup 2026 के सेमीफाइनल में हार? कप्तान ने बताई हर एक बात
साउथ अफ्रीका की टीम को वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की टीम ने उन्हें हराया और टीम फाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। हार के कारणों पर साउथ अफ्रीका की कप्तान ने बयान दिया है।
साउथ अफ्रीका की टीम एक बार फिर से वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गई। साउथ अफ्रीका की टीम को इंग्लैंड के हाथों करारी हार मिली और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इंग्लैंड को अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना होगा। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की महिला टीम को क्यों हार मिली? टीम ने इस हार और इस टूर्नामेंट से क्या सीखा और क्या कमियां टीम में नजर आईं? इसके बारे में सेमीफाइनल के बाद कप्तान लौरा वोलवार्ट ने खुलकर बताया।
लौरा वोलवार्ट ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उनके और टीम के इमोशन्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, "हां, बहुत निराशा हुई, लेकिन आज हमारे लिए ऐसा नहीं होना था। मुझे लगता है कि आज हम इंग्लैंड की बहुत अच्छी टीम से हार गए और हां, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला।" उनसे आगे पूछा गया कि आज शाम क्या अलग था? इस पर उन्होंने कहा, "पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि हमारी इनिंग्स और उनकी इनिंग्स में मुख्य अंतर यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टनरशिप कीं। ज़ाहिर है, हमने बॉल से बहुत अच्छी शुरुआत की और फिर उन्होंने बहुत बड़ी पार्टनरशिप की और मुझे लगता है कि हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं थी और हमारे पास कोई ऐसा बैटर भी नहीं था, जो सच में रन बना सके। बड़े स्टेज पर हारना भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था।"
170 का टारगेट चेज किया जा सकता था- वोलवार्ट
आपको क्या लगा कि आधे स्टेज पर क्या इस 170 रनों के स्कोर को चेज किया जा सकता था? इस पर कप्तान बोलीं, "हां, मुझे लगा कि यह काफी अच्छी पिच थी, गेंद काफी अच्छे से बल्ले पर आ रही थी। मुझे लगा कि 170 का स्कोर चेज किया जा सकता था। इससे काफी खुश हूं। हां, मुझे लगा, खासकर आउटफील्ड के साथ भी, यह बहुत तेज है। मुझे लगा कि इसे डिफेंड करना मुश्किल होगा, लेकिन हां, मुझे लगता है कि उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की। साफ तौर पर हमारे लिए उनके अलग प्लान थे और हां, हम आगे नहीं बढ़ पाए।"
ऐसी टीम के खिलाफ खेलना कितना मुश्किल है, जिसे इतने सारा होम सपोर्ट मिलता है, ऐसे ग्राउंड पर? इस पर लौरा ने कहा, "हां, मुझे लगता है कि यह एक रोल निभाता है, लेकिन आज रात यहां इतने सारे फैंस को देखना भी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इससे वाइब और एनर्जी बढ़ती है। मैंने कुछ साउथ अफ्रीकन भी देखे। ऐसे में हां, यह अच्छा अनुभव था।"
उन्होंने आगे कहा, "हमारे लिए कैंपेन अच्छा रहा। मुझे खुशी है कि हम इस ग्रुप स्टेज से बाहर निकल गए। मुझे लगता है कि सोचने पर, हमारी बैटिंग पूरे कॉम्पिटिशन में कभी भी ठीक से नहीं चली। पूरे टूर्नामेंट में हमें यहां-वहां कुछ झलकियां मिलीं, कुछ खास इनिंग्स मिलीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर, हम ठीक से नहीं चल पा रहे थे। ऐसे में मुझे लगता है कि यह आज फिर से यही दिखा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बॉलिंग और फील्डिंग पूरे समय काफी अच्छी थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि हमने क्या गलत किया और उम्मीद है कि अगली बार बेहतर करेंगे।"
हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, वे आगे बेहतर करेंगे- कप्तान
लौरा वोलवार्ट से आगे पूछा गया कि कि क्या आपको लगता है कि प्लेयर्स ने यहां इतना सब कुछ सीख लिया है कि वे इसे आगे ले जा सकें? इस पर कप्तान ने कहा, "मुझे उम्मीद है। हां, मुझे लगता है कि इस समय हमारे पास एक रोमांचक मिक्स है। हमारे पास कुछ बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे गेम खेले हैं, बहुत अनुभव है, लेकिन कुछ रोमांचक युवा भी हैं। उम्मीद है कि हम इससे सीखेंगे। मुझे लगता है कि डर्कसन जैसे प्लेयर्स ने पूरे समय बैटिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उम्मीद है कि अगले एडिशन में ऐसे प्लेयर्स और भी बेहतर कर सकते हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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