साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से 8 साल बाद जीती टेस्ट सीरीज, आखिरी मैच में 176 रनों से रौंदा
शनिवार को केपटाउन में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी टेस्ट मैच में 176 रनों से हराकर शृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। 8 साल बाद साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले साल 2017-18 में प्रोटियास ने कंगारुओं को 3-1 से रौंदा था।
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को समाप्त हो गया। न्यूलैंड्स, केप टाउन में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 176 रनों से करारी शिकस्त दी है। पांचवें और आखिरी दिन तक चले इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को बड़े संघर्ष के बाद जीत मिली।
साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया पर 8 साल बाद किसी टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की है। इससे पहले इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को साल 2017/18 में चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हराया था। हालांकि, उसके बाद से 8 साल तक जीत का सूखा पड़ा हुआ था जो आज समाप्त हुआ। सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को 214 रनों के बड़े अंतर से हराया था। इस बड़ी हार के बाद साउथ अफ्रीका ने बाकी के दोनों मुकाबले जीते और सीरीज अपने नाम की। सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 31 रनों से रौंदा, वहीं, आखिरी मैच में 176 रनों की जीत के साथ 2-1 से सीरीज अपने नाम की।
पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने चटकाए थे 6 विकेट
27 अक्टूबर से शुरू हुए इस निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली पारी में 329 रनों का स्कोर खड़ा किया। एडेन मार्करम ने 78, मार्कस एकरमैन ने 95, डेविड बेडिंहमन ने 50 रनों की पारी खेली। विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकल्टन ने 42 और हरफनमौला मार्को यान्सेन ने 52 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने 6, नॉथन लियान ने 2 और कूपर कोनोली और जोश हेजलवुड ने 1-1 विकेट लिए। कप्तान पैट कमिंस को कोई विकेट नहीं मिला।
जोश इंग्लिस की शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया हुआ था मजबूत
साउथ अफ्रीका की पहली पारी के 329 रनों का ऑस्ट्रेलिया ने करारा जवाब दिया और जोश इंग्लिस के शतक (102 रन) और कैमरन ग्रीन (65), एक्लेक्स कैरी (80) मैट रेनेशॉ (74) की अर्धशतकीय पारियों के अलावा ट्रेविड हेट के 41, कूपर कोनोली के 29 रनों की मदद से 125.1 ओवर की बैटिंग करते हुए 429 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका पर पहली पारी के आधार पर 100 रनों की बढ़त हासिल की। साउथ अफ्रीका की ओर से इस पारी में साइमन हार्मर ने चार और मार्को यान्सेन ने 3 विकेट लिए। कगिसो रबाडा, गेराल्ड कोएट्जी और वियान मुल्डर को 1-1 विकेट मिले।
रयान रिकल्टन और वियान मुल्डर ने जड़ा शतक
ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में मिली 100 रनों की बढ़त को कम करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने दूसरी पारी में रयान रिकल्टन (101), वियान मुल्डर (115) के शतकों और मार्कस एकरमैन (62) के अर्धशतक की मदद से अच्छा स्कोर बनाया। इस स्कोर तक पहुंचाने के लिए कप्तान तेम्बा बावुमा 35 और मैथ्यू बीट्जके ने 43 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 134.4 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बना दिए। ऑस्ट्रेलिया के सामने 287 रनों की बढ़त हासिल की और 288 रनों का लक्ष्य रखा। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस और नॉथन लियोन ने 2-2 विकेट हासिल किए। जोश हेजलवुड को एक विकेट मिला। दो बल्लेबाज रन आउट हुए।
288 रनों का पीछा करते हुए 111 पर ढेर हुई ऑस्ट्रेलिया
मैच की चौथी और आखिरी पारी में केपटाउन के मैदान पर 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पांचवें दिन के आखिरी सत्र तक आते-आते 111 रनों पर ढेर हो गई। नॉथन लियान ने सर्वाधिक 33 रनों की पारी खेली। कैमरून ग्रीन ने 27 रन बनाए। पैट कमिंस ने 11 और ट्रैविस हेड ने 14 रनों का योगदान किया। इनके अलावा अपनी सरजमीं पर साउथ अफ्रीका की धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के सारे बल्लेबाज पस्त हो गए और दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके। आखिरी पारी में साइमन हार्मन ने 6 और कगिसो रबाडा ने तीन विकेट लिए। जोस इंग्लिस रन आउट हुए थे।
इन्हें मिला प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज
इस मुकाबले में पहली पारी में चार और दूसरी पारी में 6 यानी कुल 10 विकेट लेने और साउथ अफ्रीका को मैच जिताने वाले साइमन हार्मन को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। पूरी सीरीज में 146 रनों के साथ 10 विकेट चटकाने वाले हरफनमौला खिलाड़ी मार्को यान्सेन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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