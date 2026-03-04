SA vs NZ Semifinal Live Streaming: फाइनल के लिए होगी जंग, ऐसे देखें फ्री में सेमीफाइनल मैच लाइव
South Africa vs New Zealand Live Streaming T20 World Cup: साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इस मैच को आप कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं? जानिए।
South Africa vs New Zealand Semifinal Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज यानी बुधवार 4 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा। ये मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच है। साउथ अफ्रीका की टीम सुपर 8 के ग्रुप 1 की टॉपर थी, जबकि ग्रुप 2 में दूसरे पायदान पर न्यूजीलैंड की टीम थी। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। ऐसे में नॉकआउट मैच दमदार होने की पूरी संभावना है। नॉकआउट फेज में कभी भी न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका से हारी नहीं है। ऐसे में क्या ये स्ट्रीक बरकरार रहेगी या फिर साउथ अफ्रीका की टीम बेड़ियां तोड़ने में कामयाब होगी? ये सवाल रहेगा। ऐसे में आप एक नजर South Africa vs New Zealand मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डाल लीजिए।
साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच कब खेला जाएगा?
South Africa vs New Zealand टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मैच आज यानी बुधवार, 4 मार्च को खेला जाएगा।
South Africa vs New Zealand T20 World Cup 2026 सेमीफाइनल मैच कहां खेला जाएगा?
साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में खेला जाएगा।
South Africa vs New Zealand टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?
South Africa vs New Zealand T20 World Cup 2026 सेमीफाइनल मैच शाम को भारतीय समयानुसार 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी साढ़े 6 बजे मैदान पर उतरेंगे।
साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच टीवी पर कैसे लाइव देखें?
South Africa vs New Zealand टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में लाइव देख सकते हैं।
South Africa vs New Zealand T20 World Cup 2026 Semifinal Match की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप जियोहॉटस्टार ऐप पर उठा पाएंगे, जबकि ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको हॉटस्टार की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। जियोस्टार पर भी आपको हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।
साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच फ्री में लाइव कैसे देखें?
South Africa vs New Zealand टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच आप फ्री में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना चाहिए, जहां डीडी स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स एचडी पर आप साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं।
South Africa और New Zealand टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वॉड
साउथ अफ्रीका स्क्वॉड: एडेन मारक्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्त्जे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा, मार्को जेनसन, केशव महाराज और जेसन स्मिथ
न्यूजीलैंड स्क्वॉड: टिम साइफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन और डेवन कॉनवे
