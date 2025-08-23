2027 वनडे विश्व कप के वेन्यू का हुआ ऐलान, साउथ अफ्रीका करेगा 44 मैचों की मेजबानी

2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका 44 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि नामीबिया और जिम्बाब्वे में 10 मैच खेले जाएंगे। 2027 विश्व कप में सात-सात टीमों के दो ग्रुप होंगे।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने 2027 वनडे विश्व कप के वेन्यू की पुष्टि कर दी है। ये टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका 44 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि शेष 10 मैच नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे। 50 ओवर का यह टूर्नामेंट मेजबान शहरों में खेला जाएगा, जिनमें जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केपटाउन, डरबन, गेकेबरहा, ब्लोमफोंटेन, ईस्ट लंदन और पार्ल शामिल हैं।

यह घोषणा टूर्नामेंट के स्थानीय आयोजन समिति बोर्ड के गठन के साथ हुई है, जिसका नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कैबिनेट मंत्री ट्रेवर मैनुअल स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में करेंगे। सीएसए बोर्ड की अध्यक्ष पर्ल मफोशे ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “सीएसए का लक्ष्य एक वैश्विक, प्रेरणादायक आयोजन का है, जो दक्षिण अफ्रीका के विविध, समावेशी और एकजुट स्वरूप को प्रतिबिंबित करेगा। यह खिलाड़ियों, प्रशंसकों और भागीदारों को एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा।”