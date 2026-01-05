डेविड मिलर ने की भविष्यवाणी, बोले- इस बार साउथ अफ्रीका की टीम जीतेगी वर्ल्ड कप

Cricket Logo
साउथ अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और ऑलराउंडर कोर्बिन बॉश का मानना है कि आगामी टी20 विश्व कप की तैयारी के लिये SA20 महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के स्टेडियमों में खेलने का दबाव झेलने में मदद मिलेगी।

Jan 05, 2026
दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और ऑलराउंडर कोर्बिन बॉश ने बताया है कि साउथ अफ्रीका में जारी SA20 लीग उनके लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए कितनी अहम है। मिलर और बॉश का मानना है कि आगामी टी20 विश्व कप की तैयारी के लिये एसए20 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे खचाखच भरे भारत के स्टेडियमों में खेलने का दबाव झेलने में मदद मिलेगी। मिलर ने ये भी भविष्यवाणी की कि इस बार साउथ अफ्रीका की टीम विश्व कप जीतेगी, जो पिछली बार फाइनल में हार गई थी।

टी20 विश्व कप फाइनल 2024 में भारत से हारी दक्षिण अफ्रीका टीम ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई के साथ है। वे सारे ग्रुप मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेंगे, जिसकी क्षमता एक लाख से अधिक दर्शकों की है। मिलर ने केपटाउन में प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘मेरे लिए हर मैच अहम है। एसए20 में भी काफी दबाव है जो विश्व कप की तैयारी के लिए अच्छा है। वहां भारतीय दर्शकों के सामने काफी दबाव रहेगा।’’

मिलर की कप्तानी में पार्ल रॉयल्स ने एमआई केपटाउन को एसए20 मैच में सात विकेट से हराया। बाए हाथ के इस बल्लेबाज ने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव लीग से अधिक होता है। उन्होंने माना, ‘‘वहां काफी दबाव होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और खासकर विश्व कप के दबाव का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन एसए20 से लय हासिल करने में मदद मिलेगी।’’

मिलर ने उम्मीद जताई कि दक्षिण अफ्रीका इस बार सफेद गेंद के प्रारूप में आईसीसी खिताब जीतेगा। उन्होंने दावा किया, ‘‘दक्षिण अफ्रीका के लिये हर मैच खेलना सम्मान की बात है। मैं किसी भी मैच को हलके में नहीं लेता। मैं खुशकिस्मत हूं कि कई विश्व कप खेले हैं। मैं विश्व कप जीतना चाहता हूं और हमें उम्मीद है कि इस बार हम ऐसा कर सकेंगे।’’

वहीं, विश्व कप टीम में चुने जाने से खुश कोर्बिन बॉश ने कहा, ‘‘यह सपने जैसा है। जब तक यह हुआ नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। विश्व कप की तैयारी के लिये एसए20 से बेहतर कोई स्पर्धा नहीं। हर मुकाबला कठिन है और खिलाड़ी शानदार हैं।’’ एसए20 लीग दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हुई है और इस टूर्नामेंट के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी टी20 विश्व कप में खेलेंगे।

