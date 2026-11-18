पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने बनाई मजबूत पकड़, दूसरी पारी में बांग्लादेश का स्कोर 100/5
चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश की टीम पर मजबूत पकड़ बना ली है। पहली पारी में मेजबान टीन ने 157 रनों की बढ़त हासिल की थी। दूसरी पारी में बांग्लादेश के 100 रनों पर पांच विकेट गिर गए हैं। साउथ अफ्रीका अभी भी 57 रनों से आगे है।
मौजूदा समय में बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। इस सरजमीं पर बांग्लादेश को 2 टेस्ट, तीन टी-20 और 3 वनडे मैच खेलने है। पहले टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है। आज, 18 नवंबर, बुधवार को खेल का चौथा दिन था, जिसके स्टंप्स की घोषणा कर दी गई है। आखिरी सत्र बूंदाबांदी और खराब रोशनी के कारण जल्दी समाप्त करना पड़ा। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश की टीम के 100 रनों के स्कोर पर पांच विकेट गिर चुके हैं। इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 400 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसका साउथ अफ्रीका ने जोरदार पलटवार किया और जवाब में 124 से अधिक ओवर की बल्लेबाजी करते हुए 557 रन बनाकर 157 रनों की बढ़त हासिल की। इस बढ़त को कम करने के लिए दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम की स्थिति लचर नजर आ रही है। हालांकि, पुच्छले बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया तो मुकाबला ड्रॉ की ओर भी जा सकता है। बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीकी की पारी के बढ़त को कम नहीं कर पाई है और 57 रन पीछे है। उसके सिर्फ पांच विकेट शेष रह गए हैं।
इस स्थिति के बाद समझ आता है कि साउथ अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उन्होंने पहली पारी में 157 रन की बढ़त बनाई और फिर मेहमान टीम को दूसरी पारी में 100/5 पर रोक दिया। साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन 386/7 से खेलना शुरू किया, तीसरे दिन लगातार बारिश की वजह से आखिरी दो सेशन का खेल धुल गया था। रयान रिकेल्टन ने अपनी शांत पारी जारी रखते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक पूरा किया, लेकिन लिटन दास ने स्टंपिंग करके उनकी पारी का अंत कर दिया। बांग्लादेश के इस विकेटकीपर ने एक टेस्ट पारी में विकेटकीपर द्वारा सबसे अधिक शिकार करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लिया। कगिसो रबाडा ने निचले क्रम में कीमती रन बनाए और आउट होने से पहले अपने करियर का बेस्ट टेस्ट स्कोर 72 रन बनाया। डेन पैटरसन ने 29 रन बनाए, जबकि टेम्बा बावुमा, जो तीसरे दिन रिटायर हो गए थे, 69 रन बनाकर क्रीज पर वापस आए। साउथ अफ्रीका आखिरकार 557 रन पर आउट हो गई, जिससे उसे पहली पारी में 157 रन की बड़ी बढ़त मिल गई।
बांग्लादश ने 100 रन पर खो दिए पांच विकेट
157 रन से पीछे चल रही बांग्लादेश की दूसरी पारी की शुरुआत बहुत खराब रही, उसने तनजीद हसन और मोमिनुल हक के विकेट सिंगल डिजिट में गंवा दिए, आठवें और नौवें ओवर में मार्को जेनसन और कगिसो रबाडा ने उनका विकेट लिया। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन साइमन हार्मर ने क्रीज पर उनके रुकने पर रोक लगा दी, जिन्होंने महफिजुल इस्लाम को आउट करके बांग्लादेश को कोई मोमेंटम बनाने से रोक दिया। रबाडा ने अटैक पर वापसी करते हुए तौहीद हृदॉय को आउट किया, जिन्होंने पहली पारी में सेंचुरी बनाई थी, जिससे बांग्लादेश का स्कोर 100/5 हो गया। खराब रोशनी के कारण मैच जल्दी खत्म हो गया और बांग्लादेश अभी भी 57 रन से पीछे है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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