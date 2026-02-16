दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के सुपर-8 में किया क्वालीफाई, भारत से होगी पहली भिड़ंत
साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज और भारत के बाद टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरण के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है। अफ्रीका ने अपने शुरुआती तीनों मैच जीते हैं। उसका सुपर-8 में पहला मुकाबला भारत से होगा।
दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार को टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इसके साथ ही अफ्रीका की टीम टी20 विश्व कप के अगले चरण में स्थान बनाने वाली टूर्नामेंट की तीसरी टीम बन गई है। वेस्टइंडीज और भारत ने रविवार को अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले स्टेज के लिए क्वालीफाई कर लिया है। साउथ अफ्रीका की टीम ने ग्रुप डी से क्वालीफाई किया है, जबकि वेस्टइंडीज ने ग्रुप ए और भारत ने ग्रुप सी से किया है। दक्षिण अफ्रीका ने अपने शुरुआती तीनों लीग मैच जीते हैं और छह अंक के साथ सुपर आठ के लिए क्वालीफाई किया।
तीन टीमों ने किया क्वालीफाई
टी20 विश्व कप के सुपर-8 चरण के लिए अब तक कुल तीन टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है। अभी 14 टीमें अगले चरण में जगह बनाने के लिए मैदान में हैं। तीन टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। नेपाल, ओमान और नामीबिया अपने-अपने मुकाबला हारकर सुपर-8 की रेस से बाहर हैं। ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका की टीम का अगला मुकाबला यूएई से होगा, जोकि दो मुकाबला हार चुकी है।
सुपर-8 में भारत से होगी पहली भिड़ंत
दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है लेकिन उसकी पहली भिड़ंत भारत से होगी, जोकि शानदार फॉर्म में है। भारत ने भी अपने शुरुआती तीनों मुकाबले जीते हैं। भारतीय टीम ने रविवार को पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया।
पिछले विश्वकप की रनरअप रही दक्षिण अफ्रीका की टीम मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। टीम ने अपने शुरुआती तीनों मैच जीते हैं। पहले मैच में अफ्रीका ने कनाडा को 57 रनों से हराया। दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। मैच और पहला सुपर ओवर टाई रहा था, जिसके बाद दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीका ने बाजी मारी। अफ्रीका ने अपने पिछले ग्रुप स्टेज मैच में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया था। न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 175 रन पर रोकने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने महज 17.1 ओवर में तीन विकेट गवांकर लक्ष्य हासिल कर लगातार तीसरी जीत दर्ज की।
