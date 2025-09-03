वनडे वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका के स्क्वॉड का ऐलान, रिटायरमेंट से यू-टर्न के बाद प्लेयर का टूटा दिल

South Africa squad for Women's ODI World Cup: दक्षिण अफ्रीका ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वॉड घोषित कर दिया है। बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट आगामी वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की कमान संभालेंगी।

दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2205 के लिए अपने 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया। धाकड़ बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की बागडोर संभालेंगी। वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारतीय सरजमीं पर खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की पूर्व कप्तान डेन वैन नीकेर्क का दिल टूट गया। उन्हें स्क्वॉड में जगह नहीं मिली। 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली नीकेर्क ने हाल ही में रिटायरमेंट से यू-टर्न लिया था। 194 इंटरनेशनल मैच खेल चुकीं नीकेर्क ने अपने संन्यास के फैसले को लेकर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से माफी मांगी थी।

दक्षिण अफ्रीका के पास मध्य क्रम और निचले क्रम में मारिजैन कैप, सुने लुस, नोंडुमिसो शंगासे, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायोन, एनेरी डर्कसेन और एनेके बॉश जैसे कई ऑलराउंड विकल्प मौजूद हैं। अनुभवी सिनालो जाफ्ता विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी। बाएं हाथ की स्पिनर म्लाबा स्पिन आक्रमण की अगुवाई करेंगी जबकि मसाबाता क्लास और तुमी सेखुखुने तेज गेंदबाजी विकल्प हैं। कैप, ट्रायोन और डी क्लार्क टीम के लिए अन्य महत्वपूर्ण गेंदबाजी विकल्प हैं। प्रोटियाज महिला टीम के हेड कोच मंडला माशिम्बी आगामी टूर्नामेंट में अपनी टीम की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक हैं।

माशिम्बी ने कहा, "यह शानदार सफर रहा है। जब से मैं इस टीम से जुड़ा और मेरे समय से भी पहले जब टीम क्वालीफिकेशन चरण से गुजरी, तब से लेकर अब तक इस पल के लिए काम करना ही सब कुछ था।'' उन्होंने आगे कहा, "हमें विश्वास है कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ियों का स्क्वॉड है जो विश्व मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब बस हम इस विश्वास को हर कदम पर अपने साथ लेकर चलें, साथ ही पूरे देश का सपोर्ट भी।" दक्षिण अफ्रीकी टीम टूर्नामेंट में 3 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में सेमीफाइनलिस्ट था। दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेला है।