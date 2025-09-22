पाकिस्तान दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान, क्विंटन डिकॉक ने लिया ODI रिटायरमेंट वापस

पाकिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली तीनों फॉर्मेट की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया है। अच्छी खबर ये है कि क्विंटन डिकॉक ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट को वापस ले लिया है।

साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान पाकिस्तान दौरे के लिए हो गया है, जहां तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेली जानी है। इसके अलावा नामीबिया के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए भी साउथ अफ्रीका के मेंस सिलेक्शन पैनल ने टीम चुनी है। साउथ अफ्रीका की टीम इस समय आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है और वह नए WTC सत्र की शुरुआत 12 अक्तूबर से पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इस दौरे पर साउथ अफ्रीका की टीम को वनडे और टी20 सीरीज भी खेलनी है। एक बड़ी खबर ये भी है कि क्विंटन डिकॉक ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले लिया है।

साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान दौरा 12 अक्तूबर से 8 नवंबर तक चलेगा। लाहौर में पहला टेस्ट 12 से 16 अक्तूबर और दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में 20 से 24 अक्तूबर के बीच आयोजित होगा। टेस्ट कैप्टन तेम्बा बावुमा इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं। चोट के कारण वे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में ऐडेन मारक्रम टीम की कप्तानी करेंगे। मार्च 2023 के बाद स्पिनर सिमोन हार्मर पहली बार नेशनल टीम में चुने गए हैं। उनके साथ सेनुरन मुथुसामी और प्रेनेलन सुब्रायन स्पिन डिपार्टमेंट में टीम का हिस्सा होंगे। केशव महाराज दूसरे टेस्ट से जुड़ेंगे। वे अभी रिहैब से गुजर रहे हैं।

28 अक्टूबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जबकि 4 नवंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। डेविड मिलर टी20I टीम की कमान संभालेंगे, जबकि मैथ्यू ब्रीट्जके वनडे सीरीज के लिए कप्तान होंगे। डोनोवन फरेरा 11 अक्टूबर को विंडहोक में नामीबिया के खिलाफ खेले जाने वाले टी20I मैच में कप्तानी करेंगे।

क्विंटन डिकॉक को टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे दोनों टीमों में शामिल किया गया है। 32 वर्षीय विकेटकीपर, जिन्होंने आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 के समापन पर 50 ओवर के क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, ने दोनों सीमित ओवरों के प्रारूपों में प्रोटियाज़ का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा का हवाला देते हुए अपने संन्यास को वापस ले लिया है। वह पिछले साल जून में बारबाडोस में भारत के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल के बाद पहली बार टी20आई सेटअप में वापसी कर रहे हैं।

फेरेरा और सिनेथेम्बा केशिले को भी पहली बार टीम में शामिल किया गया है, जिन्हें वनडे टीम में शामिल किया गया है, साथ ही रिवाल्डो मूनसामी को भी नामीबिया के खिलाफ टी20I टीम में शामिल किया गया है। नामीबिया के खिलाफ टी20I दोनों राष्ट्रीय सीनियर टीमों के बीच पहला सीमित ओवरों का अंतरराष्ट्रीय मैच होगा और इसके साथ ही नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड का आधिकारिक उद्घाटन भी होगा, जो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 के मेजबान स्थलों में से एक है।

साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम इस प्रकार है एडेन मार्करम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डिजोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, केशव महाराज (दूसरे टेस्ट के लिए सिर्फ), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन और काइल वरिनी

पाकिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डिकॉक, डोनोवन फरेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमेलाने, और लिज़ाद विलियम्स।

पाकिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम मैथ्यू ब्रीट्ज़के (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, और सिनेथेम्बा केशिले।