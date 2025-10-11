South Africa spinner Nonkululeko Mlaba reprimanded for breaching ICC Code Of Conduct for Harleen Deol send off भारतीय खिलाड़ी हरलीन को ऐसा इशारा करना पड़ा भारी, ICC ने अफ्रीकी की मलाबा को लगाई फटकार, Cricket Hindi News - Hindustan
भारतीय खिलाड़ी हरलीन को ऐसा इशारा करना पड़ा भारी, ICC ने अफ्रीकी की मलाबा को लगाई फटकार

नॉनकुलुलेको मलाबा को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन का दोषी पाया गया। उन्होंने हरलीन को आउट करने के बाद पवेलियन जाने का इशारा किया था, जिसके लिए फटकार लगाई गई।

Himanshu Singh BhashaSat, 11 Oct 2025 12:35 PM
दक्षिण अफ्रीका की स्पिनर नॉनकुलुलेको मलाबा को भारत के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप मैच के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन के लिए शनिवार को फटकार लगाई गई और उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को भारत को तीन विकेट से हराया था।

आईसीसी की मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘मलाबा को खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक भाषा, कार्य या हावभाव का प्रयोग करने या आक्रामक प्रतिक्रिया से संबंधित है।’’

यह घटना भारत की पारी के 17वें ओवर में घटी, जब मलाबा ने हरलीन देओल को आउट करने के बाद बल्लेबाज को पवेलियन लौटने का इशारा किया था। आईसीसी ने कहा, ‘‘मलाबा को फटकार लगाई गई और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है, क्योंकि 24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था।’’

दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में गुरुवार को भारत को तीन विकेट से हराया। भारत के 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए डि कलर्क ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 54 गेंद में आठ चौकों और पांच छक्कों से नाबाद 84 रन बनाने के अलावा ट्रायोन (49) के साथ सातवें विकेट के लिए 69 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका को 48.5 ओवर में सात विकेट पर 252 रन के स्कोर तक पहुंचाकर जीत दिलाई। कप्तान और सलामी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ट ने भी 70 रन की उम्दा पारी खेली।

इससे पहले साउथ अफ्रीका की स्पिनरों ट्रायोन और नोनकुलुलेको मलाबा ने बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर शिकंजा कसते हुए स्कोर छह विकेट पर 102 रन कर दिया लेकिन ऋचा घोष (94 रन) और स्नेह राणा (33) ने आठवें विकेट के लिए 53 गेंद में 88 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की, जिससे मेजबान टीम 251 रन तक पहुंचने में सफल रही। ऋचा ने अमजोत कौर (13) के साथ भी सातवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े।

