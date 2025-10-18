Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका ने किया क्वालीफाई, न्यूजीलैंड-पाक मैच बारिश के कारण हुआ रद्द

संक्षेप: न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच शनिवार को महिला वनडे विश्वकप का 19वां मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया है। दोनों टीमों में एक-एक अंक बांट दिया गया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है।

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच महिला वनडे विश्व कप ग्रुप मैच शनिवार को बारिश के कारण रद्द कर दिया गया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही अंतिम चार का टिकट पक्का कर लिया था ऐसे में दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई।

न्यूजीलैंड के गेंदबाजी करने के फैसले के बाद बारिश के कारण कई बार रुकावट के बाद स्थानीय समयानुसार रात नौ बजे मैच रद्द कर दिया गया। उस समय पाकिस्तान का स्कोर 25 ओवर में पांच विकेट पर 92 रन था। दोनों टीमों ने एक-एक अंक साझा किया। न्यूजीलैंड पांच मैचों में चार अंकों के साथ तालिका में पांचवें स्थान पर है जबकि पाकिस्तान दो अंकों के साथ आठ टीमों की तालिका में सबसे नीचे बना हुआ है। पाकिस्तान के जीत का खाता नहीं खुला है।

इसी तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम चार जीत और एक हार के बाद आठ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया नौ अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। अब पाकिस्तान 21 अक्तूबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा, जबकि न्यूजीलैंड 23 अक्तूबर को भारत का सामना करेगा।

न्यूजीलैंड की टीम को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए इस मुकाबले में जीत बेहद जरूरी थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की पारी के 25वें ओवर में बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। लंबे इंतजार के बाद अंपायरों ने खेल को फिर से शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मैच को अंततः रद्द घोषित कर दिया गया।

