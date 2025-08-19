South Africa s Kagiso Rabada ruled out of ODI series against Australia due to injury Dewald Brevis makes odi debut कगिसो रबाडा चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, डेवाल्ड ब्रेविस का डेब्यू, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़South Africa s Kagiso Rabada ruled out of ODI series against Australia due to injury Dewald Brevis makes odi debut

दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू किया है। हालांकि, अफ्रीकी टीम को वनडे सीरीज में स्टार गेंदबाज कगिसो रबाडा की कमी खलेगी। वह घुटने की चोट की वजह से 3 मैच की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 12:17 PM
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज शुरू हो चुके तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है। उसके स्टार गेंदबाज कगिसो रबाडा घुटने में चोट की वजह से श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एक बयान में यह जानकारी दी है। उनका जगह पर 19 वर्ष के तेज गेंदबाज कवेना मफाका को स्क्वाड में जगह दी गई है जिन्होंने हाल में खत्म हुई टी20 सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया था।

सीएसए ने अपने बयान में कहा, '30 साल के खिलाड़ी का सोमवार को स्कैन हुआ जिसमें चोट के स्तर की पुष्टि हुई। वह ऑस्ट्रेलिया में बने रहेंगे और प्रोटीज मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे।'

रबाडा के विकल्प के तौर पर टीम में क्वेना मफाका को शामिल किया गया है। 19 साल के मफाका ने हाल में खत्म हुई टी20 सीरीज में 3 मैच में 9 विकेट हासिल करके प्रभावित किया था। हालांकि, मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने डेब्यू किया है। उन्हें टी20 सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन का इनाम मिला है। ब्रेविस ने डार्विन में 41 गेंद में शतक लगाया था और केयर्न्स में उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी थी। वह टी20 सीरीज के टॉप स्कोरर थे।

मंगलवार को केयर्न्स में खेले जा रहे मैच से ब्रेविस के अलावा दक्षिण अफ्रीका के प्रेनेलन सुब्रेयन भी वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू कर रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा जून में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ताज जीतने के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। 34 साल के बावुमा डब्लूटीसी फाइनल में हैमस्ट्रिंग इंजरी के शिकार हो गए थे।