करारी हार के बाद भी अफ्रीका ने AUS के खिलाफ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली पहली टीम

दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे अधिक द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने के मामले में इंग्लैंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफ्रीका ने 15 में से नौ जीते हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 05:36 PM
ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से करारी शिकस्त दी। इस हार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती। अफ्रीका ने शुरुआती दोनों मैच जीते थे। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज (तीन मैचों की वनडे सीरीज) जीतने वाली टीन बन गई है। अफ्रीका ने इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 5वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है।

दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गई है। अफ्रीका ने इंग्लैंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 15 वनडे सीरीज ( 3 से अधिक मैच वाली सीरीज) खेली हैं, जिसमें से अफ्रीका ने नौ में जीत हासिल की है। इंग्लैंड की टीम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड ने 21 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में आठ में जीत हासिल की है। भारत ने 14 में से 6 और श्रीलंका ने 8 में से 4 जीते हैं। पाकिस्तान ने 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 4 में जीत दर्ज की है।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन बल्लेबाजों के शतक की बदौलत 50 ओवर में 2 विकेट खोकर 431 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 24.5 ओवर में 155 के स्कोर पर ही ऑलआउट हो गई। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। 142 रनों की शानदार पारी खेलने वाले ट्रैविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच और केशव महाराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत (सीरीज में 3+ मैच)

9 - दक्षिण अफ्रीका (15 सीरीज)*

8 - इंग्लैंड (21)

6 - भारत (14)

4 - श्रीलंका (8)

4 - पाकिस्तान (11)