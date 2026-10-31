ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के साथ नंबर-1 का ताज भी गंवाया, 10 साल बाद फिर गूंजा दक्षिण अफ्रीका का डंका
दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में 176 रनों से मात दी। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को हटाकर 10 साल बाद नंबर एक टीम बन गई है।
दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 176 रनों से हराया। तेम्बा बावुमा के नेतृत्व वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस जीत के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 10 साल बाद पहला स्थान हासिल किया। अफ्रीका ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती। न्यूलैंड्स में खेले गए मुकाबले में कागिसो रबाडा और साइमन हार्मर के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 पर ढेर कर दिया।
ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 पर सिमटी
साइमन हार्मर ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 16 रन देकर छह विकेट झटके, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 176 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में महज 111 रन पर समेट दिया। सीरीज के निर्णायक मुकाबले के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 288 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन केपटाउन में उसकी टीम पूरी तरह बिखर गई और लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही।
2018 के चर्चित 'सैंडपेपरगेट' विवाद के बाद दक्षिण अफ्रीका में दोनों टीमों के बीच खेली गई पहली टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम ने 0-1 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। सैंतीस वर्षीय ऑफ स्पिनर हार्मर ने मैच में कुल 120 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 329 और दूसरी पारी में 387 रन बनाए थे जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 429 रन बनाकर 100 रन की बढ़त हासिल की थी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कागिसो रबाडा ने 39 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 350 विकेट पूरे कर लिए।
चौथे दिन वियान मुल्डर और रयान रिकेल्टन ने शतक जड़कर दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। इससे टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 288 रन का लक्ष्य रखा था। लेकिन पांचवें दिन लंच तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 60 रन पर सात विकेट गंवा चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में पहला टेस्ट 214 रन से जीता था जबकि दक्षिण अफ्रीका ने गकेबरहा में दूसरा टेस्ट पारी और 31 रन से अपने नाम किया था।
इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान से हटाकर पहला स्थान हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष स्थान से हटाकर पहला स्थान हासिल कर लिया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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