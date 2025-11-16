भारत से पहला टेस्ट जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका देख रहा ये सपना, हेड कोच बोले- अब हम ऐसा देश नहीं जो…

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 30 रनों से अपनेन नाम किया। यह मैच जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका एक देख रहा। वहीं, हेड कोच कोनराड ने कहा कि हम अब सिर्फ तेज गेंदबाजी करने वाले देश नहीं रहे।

दक्षिण अफ्रीका के कोच शुकरी कोनराड ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में अपने स्पिनरों का दबदबा देखकर अभिभूत थे। इससे उन्हें यह संकेत मिला कि उनका देश अब सिर्फ ‘तेज गेंदबाजों वाला देश’ नहीं रहा और उम्मीद है कि आगे और भी कई स्पिन गेंदबाज अपने प्रदर्शन से प्रभावित करेंगे। पाकिस्तान में 1-1 से सीरीज ड्रॉ खेलने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को कोलकाता में भारत को उसकी ही स्पिन गेंदबाजी वाली पिच पर 30 रनों से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोनराड ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस बात से रोमांचित हैं कि हम उपमहाद्वीप में बेहतरीन स्पिनरों के साथ आ सकते हैं। इससे पहले जब हम उपमहाद्वीप में आते थे तो हमेशा कमजोर पड़ जाते थे। मुझे लगता है कि यह मानसिकता में बदलाव भी था कि आपको स्पिन गेंदबाज पर अपना विश्वास दिखाना शुरू करना होगा।’’ यह दक्षिण अफ्रीका की भारत में 15 साल से ज़्यादा समय में पहली टेस्ट जीत थी और अब वे 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना देख रहे हैं। भारत में उनकी एकमात्र सीरीज जीत 2000 में हैंसी क्रोन्ये के नेतृत्व में मिली थी।

कोनराड ने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि यह हमारे घरेलू खेल के लिए भी कमाल का होगा क्योंकि युवा अब देख सकते हैं कि हम स्पिनरों को भी पसंद करते हैं। यह केवल तेज गेंदबाजी वाला देश नहीं है।’’ कोनराड ने कहा कि ईडन गार्डन्स में मिली जीत लॉर्ड्स में उनकी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर है क्योंकि भारत को उसके घर में हराने के लिए रणनीतिक स्पष्टता और मानसिक दृढ़ता दोनों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कुछ दिन पहले फिर कहा था, हमने साल की शुरुआत में लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता था। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी।’’