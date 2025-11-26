घर में ही टेस्ट में फेल हुई टीम इंडिया, चैंपियन साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद फिर किया करिश्मा
साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद फिर से भारतीय सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीतकर करिश्मा कर दिया है। 2000 में भी साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को क्लीन स्वीप किया था। इस तरह टीम इंडिया को घर में ही बुरी तरह खदेड़ा गया है।
साउथ अफ्रीका ने गुवाहटी टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 408 रनों के विशाल अंतर से हराया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम इंडिया का सूपड़ा साफ कर दिया, क्योंकि कोलकाता टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया को करारी हार मिली थी। इस तरह 25 साल बाद फिर से भारतीय सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीतकर साउथ अफ्रीका ने करिश्मा कर दिया है। 2000 में भी साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को क्लीन स्वीप किया था। इस तरह टीम इंडिया को घर में ही दूसरी बार साउथ अफ्रीका की टीम ने बुरी तरह खदेड़ा है।
टीम इंडिया ने घर पर पिछली तीन सीरीज खेली हैं, जिनमें से दो सीरीजों में टीम इंडिया को क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी है, जबकि एक सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ किया था। भारतीय टीम अपनी ही परिस्थितियों में लाचार नजर आ रही है। कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों में बुरी तरह से विफल रही है। इसका असर भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी 2027 के फाइनल में पहुंचने पर दिखेगा। भारतीय टीम को यहां से लगभग हर मैच में जीत दर्ज करनी होगी, जो बहुत ज्यादा मुश्किल भरी बात होगी।
इस मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। भारतीय गेंदबाजों ने 151.1 ओवर गेंदबाजी की। साउथ अफ्रीका की टीम जैसे-तैसे 489 रन पर ऑलआउट भारतीय गेंदबाजों से हुई। साउथ अफ्रीका के लिए पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी ने 109 रन बनाए। 93 रन मार्को यानसेन के बल्ले से निकले और 49 रनों की पारी ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली। 45 रन काइल वैरेनी, 41 रन कप्तान टेम्बा बावुमा और 38 रन एडेन मार्करम ने बनाए। भारत के लिए 4 विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए। 2-2 विकेट जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को मिले।
वहीं, भारत की टीम पहली पारी में 83.5 ओवर बल्लेबाजी कर पाई और 201 रनों पर ढेर हो गई। 58 रन यशस्वी जायसवाल और 48 रन वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए 6 विकेट मार्को यानसेन और 3 विकेट साइमन हार्मर ने निकाले। भारत पहली पारी में 288 रनों से पिछड़ गया। हालांकि, साउथ अफ्रीका ने फिर से बल्लेबाजी की ठानी और भारतीय गेंदबाजों से फिर से 78.3 ओवर गेंदबाजी कराई। साउथ अफ्रीका 260 रन 5 विकेट खोकर बनाए और पारी घोषित की। इस तरह भारत के सामने जीत के लिए 549 रनों का लक्ष्य था, लेकिन भारत सिर्फ 140 रन बना पाया और मैच 408 रनों के अंतर से हार गया। चौथी पारी में साइमन हार्मर ने 6 विकेट निकाले।