Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़South Africa have qualified for an ODI World Cup final first time Mens or Womens History 10 amazing records SAW vs ENGW
SA क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल, मेंस टीम जो नहीं कर पाई वो महिलाओं ने कर दिखाया; बने ये 10 अद्भुत रिकॉर्ड्स
संक्षेप: साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए यह ऐतिहासिक पल रहा, क्योंकि अफ्रीकी टीम अपने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है। इंग्लैंड को उन्होंने सेमीफाइनल में 125 रनों से रौंदा।
Thu, 30 Oct 2025 08:21 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साउथ अफ्रीका ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए यह ऐतिहासिक पल रहा, क्योंकि अफ्रीकी टीम अपने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है। जी हां, साउथ अफ्रीका की मेंस और वुमेंस टीम इससे पहले कई बार सेमीफाइनल तक पहुंची, मगर बड़े मुकाबलों में चोक करने की वजह से वह कभी फाइनल में जगह नहीं बना पाई। हालांकि इस बार साउथ अफ्रीका की वुमेंस टीम ने ऐसा नहीं किया और इंग्लैंड को धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई। आईए एक नजर SAW vs ENGW मैच में बने 10 अद्भुत रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-
- यह पहली बार है जब साउथ अफ्रीका ने किसी वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। महिला टीम इससे पहले क्रमशः 2000, 2017 और 2022 में अपने तीनों वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार चुकी है। इससे पहले, साउथ अफ्रीका (पुरुष/महिला) ने वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आठ मैच खेले हैं, जिनमें से सात में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और 1999 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच बराबरी पर छूटा था।
- साउथ अफ्रीका की महिला टीम का वर्ल्ड कप (वनडे और टी20 मिलाकर) में यह लगातार तीसरा फाइनल है। वे पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची थीं। साउथ अफ्रीका पिछले तीन आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र टीम है। वे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और वेस्टइंडीज के साथ महिला वनडे और टी20 वर्ल्ड कप दोनों के फाइनल में पहुंचने वाली छठी टीम भी बन गईं है।
- साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 319 रन बनाए जो वनडे वर्ल्ड कप में उनका हाईएस्ट स्कोर। इससे पहले उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 40 ओवर में 312 रन बनाए थे। यह 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए 356/5 रनों के बाद नॉकआउट वर्ल्ड कप मैच में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है।
- साउथ अफ्रीका की कैप्टन लौरा वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में 169 रनों की धुआंधार पारी खेली। यह वर्ल्ड कप में किसी साउथ अफ्रीकी महिला द्वारा बनाया गया हाईएस्ट स्कोर है।
- लॉरा वोल्वार्ड्ट वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में शतक बनाने वाली पहली कप्तान और महिला वनडे मैचों में दो बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाने वाली पहली महिला कप्तान बनीं।
- मैरिजैन कप्प कैप ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिया। इसी के साथ वह वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 44 विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। कप्प ने इस मामले में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जिनके नाम वर्ल्ड कप में 43 विकेट थीं।
- लौरा वोल्वार्ड्ट ने जहां 169 रन बनाए और मैरिजैन कप्प ने 5 विकेट लिए। वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक ही मैच में 150 से अधिक रन और 5 विकेट हॉल देखने को मिला।
- इस मैच में इंग्लैंड की टॉप-3 बैटर 0,0,0 पर आउट हुईं, जो उनके वनडे इतिहास में पहली बार है कि उनके सभी टॉप तीन बल्लेबाज एक ही पारी में शून्य पर आउट हुए हैं। तीसरे विकेट के पतन पर इंग्लैंड महिला टीम का स्कोर 1 रन था - यह महिला वनडे पारी में तीसरे विकेट के पतन पर संयुक्त रूप से सबसे कम स्कोर है। इससे पहले केवल दो बार ही किसी टीम ने महिला वनडे में केवल एक रन पर तीन विकेट गंवाए हैं - 2005 में WACA में न्यूज़ीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 2005 वर्ल्ड कप में प्रिटोरिया में श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ।
- इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में 125 रनों से हार का सामना करना पड़ा, यह उनकी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी हार है, इससे पहले 1988 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया से 126 रनों से हार मिली थी। यह 2003 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की पहली जीत भी है।
- साउथ अफ्रीका महिला टीम ने इस टूर्नामेंट में 31 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में किसी भी टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। भारत 25 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है। 2025 के संस्करण में कुल 110 छक्के लगे हैं, जो 2017 में बनाए गए 111 छक्कों के सर्वकालिक रिकॉर्ड से सिर्फ दो कम हैं।
