South Africa had to face a double blow after historic defeat ICC rubbed salt on the wounds like this दक्षिण अफ्रीका को झेलनी पड़ी दोहरी मार, ऐतिहासिक हार के बाद ICC ने कुछ यूं रगड़ा जख्मों पर नमक, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़South Africa had to face a double blow after historic defeat ICC rubbed salt on the wounds like this

दक्षिण अफ्रीका को झेलनी पड़ी दोहरी मार, ऐतिहासिक हार के बाद ICC ने कुछ यूं रगड़ा जख्मों पर नमक

दक्षिण अफ्रीका को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 342 रनों से ऐतिहासिक हार के बाद आईसीसी ने उसके जख्मों पर नमक रगड़ा है। धीमी ओवर गति के लिए दक्षिण अफ्रीका पर जुर्माना लगा है।

Varta Mon, 8 Sep 2025 06:21 PM
share Share
Follow Us on
दक्षिण अफ्रीका को झेलनी पड़ी दोहरी मार, ऐतिहासिक हार के बाद ICC ने कुछ यूं रगड़ा जख्मों पर नमक

दक्षिण अफ्रीका पर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका पर यह कार्रवाई एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जवागल श्रीनाथ की ओर से गई। दक्षिण अफ्रीका को निर्धारित समय से एक ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया। मैदानी अंपायर नितिन मेनन और रसेल वॉरेन, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर माइक बर्न्स ने यह आरोप लगाए गए थे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नियम तहत खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार न्यूनतम ओवर गति के अपराध के दोषी पाये जाने पर खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपराध और प्रस्तावित दंड स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

ये भी पढ़ें:रूट ने खतरे में डाला रोहित का रिकॉर्ड, टीम की जीत में किसने सबसे ज्यादा शतक ठोके

जेकब बेथेल (110), जो रूट ( 100 ) की शानदार शतकीय पारियों के बाद जोफ्रा आर्चर (चार विकेट) और आदिल रशीद (तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने रविवार को तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराया। यह रनों के लिहाज से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 415 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने एक के बाद एक उसने 24 रन के स्कोर पर अपने छह विकेट गंवा दिए। एडन मारक्रम (शून्य), रायन रिकलटन (एक), मैथ्यू ब्रीत्जके (चार), ट्रिस्टन स्टब्स (10) को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया।

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड ने बनाया ODI की सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड, टॉप 5 में 2 बार है भारत

वियान मुल्डर (शून्य) और डेवाल्ड ब्रेविस (छह) को ब्राइडन कार्स ने अपना शिकार बनाया। ऐसे संकट के समय कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन 15वें ओवर में आदिल रशीद ने केशव महाराज (17) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कोडी युसूफ (पांच) और कॉर्बिन बॉश (20) भी रशीद का शिकार बने। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दक्षिण को 20.5 ओवर में 72 रन के स्कोर पर समेटकर मुकाबला 342 रनों से जीत लिया। जोफ्रा आर्चर को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ तथा सीरीज में 175 रन बनाने वाले जो रूट को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया।

England Cricket Team Cricket South Africa Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |