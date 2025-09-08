दक्षिण अफ्रीका को झेलनी पड़ी दोहरी मार, ऐतिहासिक हार के बाद ICC ने कुछ यूं रगड़ा जख्मों पर नमक

दक्षिण अफ्रीका को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 342 रनों से ऐतिहासिक हार के बाद आईसीसी ने उसके जख्मों पर नमक रगड़ा है। धीमी ओवर गति के लिए दक्षिण अफ्रीका पर जुर्माना लगा है।

दक्षिण अफ्रीका पर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका पर यह कार्रवाई एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जवागल श्रीनाथ की ओर से गई। दक्षिण अफ्रीका को निर्धारित समय से एक ओवर कम फेंकने का दोषी पाया गया। मैदानी अंपायर नितिन मेनन और रसेल वॉरेन, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर माइक बर्न्स ने यह आरोप लगाए गए थे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नियम तहत खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार न्यूनतम ओवर गति के अपराध के दोषी पाये जाने पर खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में अपनी टीम द्वारा फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने अपराध और प्रस्तावित दंड स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

जेकब बेथेल (110), जो रूट ( 100 ) की शानदार शतकीय पारियों के बाद जोफ्रा आर्चर (चार विकेट) और आदिल रशीद (तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने रविवार को तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराया। यह रनों के लिहाज से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 415 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने एक के बाद एक उसने 24 रन के स्कोर पर अपने छह विकेट गंवा दिए। एडन मारक्रम (शून्य), रायन रिकलटन (एक), मैथ्यू ब्रीत्जके (चार), ट्रिस्टन स्टब्स (10) को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया।