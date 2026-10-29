बीच टेस्ट में बढ़ गई साउथ अफ्रीकाई टीम की मुश्किल, 2 प्रमुख तेज गेंदबाजों ने दी टेंशन
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका को दो प्रमुख तेज गेंदबाजों ने टेंशन दे दी। इस टेस्ट में साउथ अफ्रीका पहले ही पीछे है और अब दो गेंदबाज पूरी तरह फिट भी नजर नहीं आए।
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का निर्णायक मुकाबला केपटाउन में खेला जा रहा है। इस मैच में दो दिन का खेल हो चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम एक रन से आगे है और उसके हाथ में 6 विकेट भी हैं। 329 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए थे, जबकि 4 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन 330 रन बना लिए। इस मैच में साउथ अफ्रीका के लिए समस्या इसलिए भी खड़ी हो गई है, क्योंकि दो प्रमुख गेंदबाज उसके चोट से जूझ रहे हैं। इनमें एक हैं कगिसो रबाडा और दूसरे हैं मार्को यानसेन।
गकबेरहा टेस्ट में साउथ अफ्रीका के लीडिंग पेसर कगिसो रबाडा न्यूलैंड्स में दूसरे दिन पेट में ऐंठन और मार्को यानसेन पीठ में अकड़न से परेशान थे। नई बॉल वाली जोड़ी ने पिछले हफ़्ते दूसरे मैच में छह-छह विकेट लिए थे, लेकिन ये दोनों ही गेंदबाज तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन टी ब्रेक के बाद मैदान से बाहर चले गए। उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 191/4 था और बॉल 54 ओवर पुरानी हो चुकी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 100 से ज्यादा रन और जोड़ लिए। हालांकि, बाद में लौटे और फिर दोनों ने नई गेंद शेयर की, लेकिन रबाडा फिर से मैदान छोड़कर चले गए। ऐसे में उनके तीसरे दिन मैदान पर लौटने की कम उम्मीद है।
साउथ अफ्रीका के बॉलिंग कोच पीट बोथा ने मैच के बाद कहा, "उनके पेट में कुछ ऐंठन है, इसलिए वह मैदान से बाहर आ गए। मुझे नहीं पता कि यह पिछले हफ़्ते से जुड़ा है या नहीं। यह बस आज हुआ है। आज वह अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं थे, इसलिए उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हमें अभी तक पक्का नहीं पता कि यह क्या है।" आपको बता दें, रबाडा ने एक साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वे शानदार लय में दिखे, लेकिन अगले ही टेस्ट में चोट ने उन्हें घेर लिया।
यानसेन भी नहीं दिखे पूरी तरह फिट
वहीं, मार्को यानसेन की बात करें तो वे टी ब्रेक के तुरंत बाद मैदान पर नहीं आए थे, बल्कि कुछ ओवर ब्रेक लेने के बाद वापस आए थे और फिर मैदान पर ही रहे। उन्होंने दूसरे दिन 14 ओवर फेंके, 37 रन देकर 2 विकेट लिए। यानसेन को लेकर बोथा ने कहा कि टी ब्रेक के दौरान मार्को की पीठ पर मालिश हुई थी, जबकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कन्फर्म किया कि यह सिर्फ थोड़ी अकड़न के लिए ट्रीटमेंट था, कोई गंभीर दर्द नहीं था, जो लंबे ब्रेक के बाद सबसे लंबे फॉर्मेट में वापसी कर रही खिलाड़ियों के लिए थोड़ी समस्या होती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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