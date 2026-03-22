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दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 19 रनों से हराया, सीरीज 2-2 से की बराबर; कॉनर ने खेली दमदार पारी

Mar 22, 2026 04:55 pm ISTHimanshu Singh वार्ता
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दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को चौथे टी20 मैच में 19 रनों से हराया। इस जीत के साथ अफ्रीका ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। पांचवां और अंतिम मैच बुधवार को खेला जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 19 रनों से हराया, सीरीज 2-2 से की बराबर; कॉनर ने खेली दमदार पारी

दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को चौथे टी-20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 19 रनों से हराया। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। कॉनर एस्टरहाउजन को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कॉनर एस्टरहाउजन की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए, इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 145 रन ही बना सकी।

165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण के आगे टिक कर नहीं खेल सके और अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। तीसरे ओवर में वियान मुल्डर ने के. क्लार्क (नौ) को आउट कर न्यूजीलैंड को पहला झटका दिया। छठें ओवर में गेराल्ड कोएत्जी ने टिम रॉबिनसन 22 गेंदों में (32) को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को दूसरी सफलता दिलाई। डेन क्लीवर 16 गेंदों में 26 रन बना कर आउट हुये। निक केली (19), कोल मैककोन्ची (10) और जॉश क्लार्कसन (10) रन बनाकर आउट हुये। 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर गेराल्ड कोएत्जी ने काइल जेमीसन (13) को आउट कर न्यूजीलैंड की पारी का 145 के स्कोर पर अंत कर दिया। न्यूजीलैंड के पांच बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके।

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दक्षिण अफ्रीका के लिए गेराल्ड कोएत्जी को तीन विकेट मिले। ऑटनील बार्टमैन, प्रीनेलान सुब्रायेन और केशव महाराज ने दो-दो विकेट लिये। वियान मुल्डर ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को पहली ही गेंद पर काइल जेमीसन ने वियान मुल्डर (शून्य) आउट कर पहला झटका दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कॉनर एस्टरहाउजन ने टोनी डीजॉर्जी के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी हुई। 10वें ओवर में बेन सीयर्स ने कॉनर एस्टरहाउजन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। कॉनर एस्टरहाउजन ने 36 गेंदों में सात चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 57 रनों की पारी खेली।

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अगले ही ओवर में कोल मैककोन्ची ने टोनी डीजॉर्जी का भी शिकार कर लिया। डीजॉर्जी ने 21 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए 23 रन बनाये। डियान फ़ॉरेस्टर (19) और जेसन स्मिथ (19) रन बनाकर आउट हुये। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 164 रनों का स्कोर बनाया। रूबिन हरमन ने 25 गेंदों में दो चौके और एक छक्का उड़ाते हुए नाबाद 28 रनों की पारी खेली। जॉर्ज लिंडे 18 रन बना कर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमीसन ने दो विकेट लिये। जैकरी फॉक्स, बेन सीयर्स और कोल मैककोन्ची ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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