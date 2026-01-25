खेल और राजनीति को अलग करना नामुमकिन...बांग्लादेश विवाद पर साउथ अफ्रीकी दिग्गज का बयान
साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने शनिवार को कहा कि राजनीति को खेल से दूर रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह हमेशा सफल नहीं होता। उनका सीधा सा निशाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर था।
साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने शनिवार 24 जनवरी को एक बड़ा बयान टी20 वर्ल्ड कप 2026 और बांग्लादेश से जुड़े मसले को लेकर दिया है। जोंटी रोड्स ने कहा है कि राजनीति को खेल से दूर रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। रोड्स का यह कमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलने के फैसले पर आया है।
जोंटी रोड्स ने कहा, "मेरा मतलब है, आप हमेशा सोचते हैं, चलो राजनीति को खेल से दूर रखें, लेकिन दुख की बात है कि आप राजनीति को खेल से अलग नहीं कर सकते।" इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने शनिवार को घोषणा की कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड लेगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने इंडिया में टी20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार कर दिया था। श्रीलंका में अपने मैच आयोजित करने की सिफारिश उन्होंने की थी।
ये पूरा मसला राजनीति से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने की थी, जब बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने का आदेश केकेआर को दिया था। इसके बाद से ही बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप नहीं खेलने के अपने फैसले पर टिका रहा। बाद में अपने यहां आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट पर भी बैन लगा दिया था। आईसीसी के साथ बीसीबी की कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बांग्लादेश अपने फैसले पर टिका और टूर्नामेंट से बाहर होना ही उन्होंने उचित समझा।
7 फरवरी से 8 मार्च तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, जो 20 टीमों वाला टूर्नामेंट है। उन्होंने कहा, "T20 वर्ल्ड कप में अब 20 टीमें हैं। मुझे लगता है कि ICC जो कर रहा है वह शानदार है, 20 टीमों का टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। मैं साल के पांच महीने भारत में रहता हूं, इसलिए मैं अपने घर में वर्ल्ड कप होने का इंतजार कर रहा हूं। कौन जीतेगा, कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। T20 क्रिकेट में, एक खिलाड़ी 10 मिनट में खेल बदल सकता है।"