Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़South Africa Cricket legend Jonty Rhodes says Can not Separate Politics From Sport on Bangladesh T20 World Cup 2026 Row
खेल और राजनीति को अलग करना नामुमकिन...बांग्लादेश विवाद पर साउथ अफ्रीकी दिग्गज का बयान

संक्षेप:

साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने शनिवार को कहा कि राजनीति को खेल से दूर रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह हमेशा सफल नहीं होता। उनका सीधा सा निशाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर था।

Jan 25, 2026 10:55 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साउथ अफ्रीका की टीम के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने शनिवार 24 जनवरी को एक बड़ा बयान टी20 वर्ल्ड कप 2026 और बांग्लादेश से जुड़े मसले को लेकर दिया है। जोंटी रोड्स ने कहा है कि राजनीति को खेल से दूर रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। रोड्स का यह कमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलने के फैसले पर आया है।

जोंटी रोड्स ने कहा, "मेरा मतलब है, आप हमेशा सोचते हैं, चलो राजनीति को खेल से दूर रखें, लेकिन दुख की बात है कि आप राजनीति को खेल से अलग नहीं कर सकते।" इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने शनिवार को घोषणा की कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड लेगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने इंडिया में टी20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार कर दिया था। श्रीलंका में अपने मैच आयोजित करने की सिफारिश उन्होंने की थी।

ये पूरा मसला राजनीति से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने की थी, जब बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने का आदेश केकेआर को दिया था। इसके बाद से ही बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप नहीं खेलने के अपने फैसले पर टिका रहा। बाद में अपने यहां आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट पर भी बैन लगा दिया था। आईसीसी के साथ बीसीबी की कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बांग्लादेश अपने फैसले पर टिका और टूर्नामेंट से बाहर होना ही उन्होंने उचित समझा।

7 फरवरी से 8 मार्च तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, जो 20 टीमों वाला टूर्नामेंट है। उन्होंने कहा, "T20 वर्ल्ड कप में अब 20 टीमें हैं। मुझे लगता है कि ICC जो कर रहा है वह शानदार है, 20 टीमों का टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। मैं साल के पांच महीने भारत में रहता हूं, इसलिए मैं अपने घर में वर्ल्ड कप होने का इंतजार कर रहा हूं। कौन जीतेगा, कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। T20 क्रिकेट में, एक खिलाड़ी 10 मिनट में खेल बदल सकता है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
