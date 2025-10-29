Cricket Logo
South Africa created history at Rawalpindi Cricket Stadium vs Pakistan become the first team to win a T20I batting first
साउथ अफ्रीका ने पहले टी20 में पाकिस्तान को धूल चटा रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

साउथ अफ्रीका ने पहले टी20 में पाकिस्तान को धूल चटा रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

संक्षेप: टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने रीजा हेंड्रिक्स के अर्धशतक के दम पर 194 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 18.1 ओवर में ही 139 के स्कोर पर ढेर होकर अपने हथियार डाल दिए।

Wed, 29 Oct 2025 06:27 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका तीन मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 55 रनों के अंतर से धूल चटाई। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने रीजा हेंड्रिक्स के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 18.1 ओवर में ही 139 के स्कोर पर ढेर होकर अपने हथियार डाल दिए। साउथ अफ्रीका ने इस जीत के साथ इतिहास भी रचा। वह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए T20I मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है।

जी हां, पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इससे पहले 8 मैच खेले गए थे, जिसमें टारगेट का पीछा करने वाली टीम को हर बार जीत मिली थी। यह वजह थी कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था।

बात मैच की करें तो, 195 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत सधी हुई रही थी, मगर मिडिल ऑर्डर के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के चलते टीम यह मैच हार गई।

साहिबजादा फरहान (24) और सैम अयूब (37) ने पहले विकेट के लिए 31 रन जोड़े। पहला विकेट गिरने के बाद बाबर आजम 0, कप्तान सलमान आगा 2, विकेट कीपर उस्मान खान 12 और हसन नवाज 3 रन बनाकर आउट हो गए। 11.3 ओवर में 85 के स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में थी, वहीं 7 विकेट वह 89 के स्कोर पर खो चुकी थी।

कॉर्बिन बॉश और जॉर्ज लिंडे की शानदार गेंदबाजी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काम तमाम किया। बॉश ने 4 तो लिंडे ने 3 विकेट चटकाए। जॉर्ज लिंडे ने इससे पहले बैटिंग में भी अपना योगदान दिया था, उन्होंने 22 गेंदों पर 36 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

