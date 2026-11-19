दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह लगातार अपनी चोटों से परेशान हैं।

तेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव के कारण बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरियन में सोमवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह एडेन मार्करम को कप्तान और टोनी डी जार्जी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने की संभावना है। बावुमा उस मैच के लिए टीम के साथ रहेंगे। हैमस्ट्रिंग, कोहनी और पिंडली की समस्याओं की एक दुखद कहानी ने बावुमा को उन 23 टेस्ट में से सात से बाहर रखा है जो वह दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के तौर पर खेल सकते थे। यह लगभग एक तिहाई है। वह फरवरी 2024 में न्यूजीलैंड में दो और मैच नहीं खेल पाए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम एसए20 कमिटमेंट्स की वजह से कमजोर हो गई थी।

बावुमा लगातार चोट से हुए परेशान बावुमा 36 साल के हैं। अंडर-19 लेवल से उन्होंने हर तरह के क्रिकेट के 538 गेम खेले हैं। मंगलवार को वांडरर्स में बैटिंग करते समय वह 68 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उन्हें दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को नौ विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के करीब पहुंचा दिया है।

बावुमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं फ्रस्ट्रेट हूं कि मैं खुद को इस सिचुएशन में पाता हूं। ऐसा कहने के बाद, मुझे लगता है कि यह मेरे गेम का एक बड़ा हिस्सा है। मैं मेडिकल टीम की देखरेख में इसे मैनेज करता रहूंगा। मैं अभी रिहैब प्रोसेस में हूं और जल्द से जल्द तैयार होने की कोशिश कर रहा हूं। यह शायद मेरे लिए एक रीसेट है। मैं एक बैटर के तौर पर अपनी स्थिति का जायजा ले सकता हूं; मैं कौन सी चीजें अच्छी तरह कर रहा हूं? टीम कौन सी चीजें अच्छी तरह कर रही है? और फिर मुझे दिसंबर में आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा होगा। मुझे रेगुलर चोटें लगती रही हैं। मुझे इसकी आदत पड़ने लगी है। मुझे लगता है कि तेम्बा के फिर से चोटिल होने से कोई हैरान नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि यह ऐसी चीज है जिसकी मैं हर गेम में उम्मीद कर रहा हूं। हालांकि, मेरे पास मेंटली इससे निपटने का एक तरीका है।"

बतौर कप्तान बनाया जीत का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया बेंचमार्क बनाया है, वे अपने पहले 16 मैचों में जीत के मामले में इस फॉर्मेट के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं, जिसमें उनकी टीम ने यहां बांग्लादेश पर शुरुआती टेस्ट में नौ विकेट से शानदार जीत हासिल की। बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान लिंडसे हैसेट को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने कप्तान के तौर पर अपने पहले 16 टेस्ट में 13 जीत दर्ज की थीं। ऑस्ट्रेलिया के बिल वुडफुल, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग, साथ ही इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, 11-11 जीत के साथ लिस्ट में अगले नंबर पर हैं।