तेम्बा बावुमा लगातार चोटों से हुए परेशान, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से हुए बाहर
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह लगातार अपनी चोटों से परेशान हैं।
तेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव के कारण बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरियन में सोमवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह एडेन मार्करम को कप्तान और टोनी डी जार्जी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने की संभावना है। बावुमा उस मैच के लिए टीम के साथ रहेंगे। हैमस्ट्रिंग, कोहनी और पिंडली की समस्याओं की एक दुखद कहानी ने बावुमा को उन 23 टेस्ट में से सात से बाहर रखा है जो वह दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के तौर पर खेल सकते थे। यह लगभग एक तिहाई है। वह फरवरी 2024 में न्यूजीलैंड में दो और मैच नहीं खेल पाए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम एसए20 कमिटमेंट्स की वजह से कमजोर हो गई थी।
बावुमा लगातार चोट से हुए परेशान
बावुमा 36 साल के हैं। अंडर-19 लेवल से उन्होंने हर तरह के क्रिकेट के 538 गेम खेले हैं। मंगलवार को वांडरर्स में बैटिंग करते समय वह 68 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। उन्हें दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को नौ विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के करीब पहुंचा दिया है।
बावुमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं फ्रस्ट्रेट हूं कि मैं खुद को इस सिचुएशन में पाता हूं। ऐसा कहने के बाद, मुझे लगता है कि यह मेरे गेम का एक बड़ा हिस्सा है। मैं मेडिकल टीम की देखरेख में इसे मैनेज करता रहूंगा। मैं अभी रिहैब प्रोसेस में हूं और जल्द से जल्द तैयार होने की कोशिश कर रहा हूं। यह शायद मेरे लिए एक रीसेट है। मैं एक बैटर के तौर पर अपनी स्थिति का जायजा ले सकता हूं; मैं कौन सी चीजें अच्छी तरह कर रहा हूं? टीम कौन सी चीजें अच्छी तरह कर रही है? और फिर मुझे दिसंबर में आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा होगा। मुझे रेगुलर चोटें लगती रही हैं। मुझे इसकी आदत पड़ने लगी है। मुझे लगता है कि तेम्बा के फिर से चोटिल होने से कोई हैरान नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि यह ऐसी चीज है जिसकी मैं हर गेम में उम्मीद कर रहा हूं। हालांकि, मेरे पास मेंटली इससे निपटने का एक तरीका है।"
बतौर कप्तान बनाया जीत का रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया बेंचमार्क बनाया है, वे अपने पहले 16 मैचों में जीत के मामले में इस फॉर्मेट के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं, जिसमें उनकी टीम ने यहां बांग्लादेश पर शुरुआती टेस्ट में नौ विकेट से शानदार जीत हासिल की। बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान लिंडसे हैसेट को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने कप्तान के तौर पर अपने पहले 16 टेस्ट में 13 जीत दर्ज की थीं। ऑस्ट्रेलिया के बिल वुडफुल, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग, साथ ही इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, 11-11 जीत के साथ लिस्ट में अगले नंबर पर हैं।
दक्षिण अफ्रीका को सेंचुरियन में क्रीज़ और फील्ड पर बावुमा के धैर्य और अनुशासन की कमी खलेगी। लेकिन अभी और भी बड़ी बातें हैं। इंग्लैंड, जो जनवरी और फरवरी में दक्षिण अफ्रीका में तीन टेस्ट खेलेगा, दक्षिण अफ्रीका की डब्ल्यूटीसी टाइटल बचाने की उम्मीदों के लिए बांग्लादेश से ज़्यादा बड़ा खतरा है। इंग्लैंड सीरीज अब से चार सप्ताह बाद वांडरर्स में शुरू होगी। दक्षिण अफ्रीका को इस मशहूर फील्ड पर उनके साथ बावुमा की जरूरत होगी। गुरुवार को उनके लुक और आवाज से लगता है कि बावुमा को भी अपनी टीम के साथ वहां रहने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी