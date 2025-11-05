कप्तान टेम्बा बावुमा ने टीम इंडिया को ललकारा, 25 सालों के हिसाब पर नजर; बोले- विराट और रोहित ने...

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टीम इंडिया को ललकारा है। उनकी नजर 25 सालों के हिसाब पर है। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीस सरजमीं पर आखिरी टेस्ट सीरीज 2000 में जीती थी।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बावजूद भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज आसान नहीं होगी लेकिन उन्होंने कहा कि अपने बेहतरीन स्पिन आक्रमण के दम पर उनकी टीम के पास 25 साल बाद भारत में सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार साल 2000 में दिवंगत हैंसी क्रोन्ये की कप्तानी में भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा।

बावुमा ने कहा, ''दक्षिण अफ्रीका टीम ने लंबे समय से भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इस बार हमारे पास सुनहरा मौका है।'' उन्होंने भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच दूसरे चार दिवसीय मैच से पहले चुनिंदा मीडिया से बातचीत में कहा, ''विश्व चैंपियन होने के नाते हमसे काफी अपेक्षाएं हैं। भारत में खेलना हमेशा कठिन होता है। भारत के पास बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं।''

बावुमा ने कहा, ''विराट और रोहित ने लंबे समय तक भारत के लिए खेला और भारत को वहां पहुंचाया, जहां टीम आज है। युवा खिलाड़ी उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह हालांकि बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक हमारी बात है तो हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और हमें यहां मिलने वाली चुनौती का अहसास है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।''