फिट होते ही तेम्बा बावुमा के बदले तेवर, विराट कोहली-रोहित शर्मा के टीम में होने पर ये कहा

संक्षेप: साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने कहा है कि अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का उनकी टीम में होना भारत को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन दिग्गजों का सामना करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी वाली भारतीय टीम का सामना करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे मेजबान टीम को मजबूती मिलती है। बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 से करारी शिकस्त दी थी। बावुमा तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती मुकाबले में एकादश का हिस्सा नहीं थे लेकिन वह बुधवार को खेले जाने वाले दूसरे वनडे में वापसी के लिए तैयार हैं।

रांची में खेले गये पहले मैच में कोहली के 52वें वनडे शतक और रोहित के 57 रनों की बदौलत भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की थी। बावुमा ने शहीद वीर नारायण स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के अभ्यास सत्र से पहले मीडिया से कहा, ‘‘इन दो खिलाड़ियों के आने से टीम को मजबूती मिलती है। जैसा कि हमने सीरीज की शुरुआत में कहा था। ये दोनों खिलाड़ी काफी अनुभवी और कुशल हैं। इससे टीम को फायदा ही होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हमें जानकारी न हो।’’

बावुमा ने कहा कि रोहित की मौजूदगी वाली भारतीय टीम ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में जब टी20 विश्व कप जीता था तक वह स्कूली छात्र थे। उन्होंने कहा, ‘‘हमने रोहित के खिलाफ खेला है। मुझे लगता है कि 2007 के टी20 विश्व कप के समय मैं स्कूल में था। मेरा मतलब है, ये खिलाड़ी काफी समय से भारतीय टीम में है, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ये विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं।’’

उन्होंने कहा, ''उनके खिलाफ खेलना कोई नई बात नहीं है, हम उनका सामना कर चुके हैं। यह भी सही है कि उनकी मौजूदगी में हमें ज्यादातर मैचों में निराशा मिली है लेकिन हमने उनके खिलाफ अच्छा समय भी बिताया है। यह सब इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाता है।’’

बावुमा ने इस बीच कहा कि दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के दौरान दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कोनराड द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘ग्रोवेल (घुटना टेकने पर मजबूर करना)’ शब्द पर उन्हें स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह ध्यान भटकाने वाला है। मुझे इस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।’’