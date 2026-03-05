हम इतना स्कोर बनाते तो...कप्तान मार्करम ने बताया साउथ अफ्रीका के हाथ से कब फिसला सेमीफाइनल?
साउथ अफ्रीका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से धूल चटाई। कप्तान एडेन मार्करम ने बताया साउथ अफ्रीका के हाथ से कब सेमीफाइनल फिसला? साउथ अफ्रीका ने 170 का टारगेट दिया था।
एडेन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में चोक कर गई। साउथ अफ्रीका को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। साउथ अफ्रीका ने टॉस गंवाने के बाद 169/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था। जवाब में न्यूजीलैंड ने 170 रनों का टारगेट 12.5 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। फिन एलन (33 गेंदों में नाबाद 100) ने ऐतिहासिक शतक जमाया। वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। वहीं, टिम सीफर्ट (33 गेंदों में 58) ने अर्धशतक ठोका। दोनों ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की और साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। एलन और सीफर्ड ने पावरप्ले के छह ओवरों में 84 रन जोड़े। मार्करम ने कहा कि साउथ अफ्रीका के हाथों से पावरप्ले में ही मैच फिसल गया था। उन्होंने कहा कि अगर हम 190 का स्कोर बनाते तो शायद मैच में बने रहते। साउथ अफ्रीका ने पांच विकेट 77 रन पर गंवा दिए थे। संकट में मार्को यानसन ( 30 गेंदों में नाबाद 55) ने फिफ्टी लगाई। मार्करम के बल्ले से 18 रन निकले।
'वहां से वापसी करना मुश्किल हो गया'
मार्करम ने सेमीफाइनल हारने के बाद कहा, "मुझे लगता है कि आप शुरुआत में कंडीशन को देखें तो साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बॉल ठीक से आ नहीं रही थी। रन बनाना मुश्किल हुआ और प्रेशर बढ़ा। बदकिस्मती से विकेट गिर गए। उनकी बॉलिंग यूनिट को पूरा श्रेय जाता है। ऐसे में ईमांदारी से कहूं तो 170 तक पहुंचना एक शानदार कोशिश थी। टी20 क्रिकेट में अक्सर पावरप्ले में मैच का रुख पल जाता है। न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की और फिर वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया। फिन एलन और टिम सीफर्ट की पारी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जिन्होंने मैच को हम से जल्दी छीन लिया।'' मार्करम का कहना है कि भले ही रिजल्ट उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा लेकिन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व है। साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट में लगातार सात मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में एंट्री की थी।
'हमें उम्मीद थी कि पिच बहुत अच्छी रहेगी'
कप्तान से जब पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में क्या अलग कर सकती थी तो उन्होंने कहा, ''अभी कहना मुश्किल है। हम ग्रुप के तौर पर सोचेंगे। हमें उम्मीद थी कि पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। यह देखने में काफी अच्छी लग रही थी। शायद हमें 190 तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए थी ताकि गेम में बने रहें। हम बतौर टीम गौर करेंगे। रिजल्ट से जाहिर है कि निराश हैं लेकिन अपने खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला।'' मार्करम ने शानदार प्रदर्शन के बाद लड़खड़ाने पर कहा, ''मुझे लगता है कि सबसे पहले इमोशंस को शांत होने देना चाहिए। एक बार जब वे शांत हो जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे और उन एरिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां बेहतर हो सकता था। हमें और मजबूत होकर आगे बढ़ना होगा और एक टीम के तौर पर बेहतर बनना होगा।"
