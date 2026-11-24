साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश पर बनाई 403 रनों की विशाल बढ़त, दो बल्लेबाजों ने जड़ा शतक
सेंचुरियन में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो जाने के बाद मेजबान टीम ने बांग्लादेश पर 403 रनों की विशाल बढ़त बना ली है। दो साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली है। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका 494/7 से आगे खेलना शुरू करेगी।
बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला सेंचुरियन में खेला जा रहा है, जिसमें मंगलवार को दूसरे दिन के खेल की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के ऊपर 403 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 91 रन बनाए थे जिसके जवाब में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 494 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं।
साउथ अफ्रीका की ओर से मार्केस एकरमैन ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने 138 गेंदों का सामना करते हुए 150 रन बना दिए। मार्केस ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान 23 चौके और 4 छक्के लगाए। इसके अलावा ऑलराउंड वियान मुल्डर ने भी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 178 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से बनाए। टोनी डी जोरजी और मार्को यान्सेन ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। टॉनी ने 66 रनों की पारी खेली, जबकि यान्सेन ने 67 रनों की पारी खेली। इन बल्लेबाजों के अलावा कोई भी अन्य 50 या उससे अधिक का आंकड़ा नहीं छू पाया। बांग्लादेश की ओर से शोरीफुल रहमान और खालिद अहमद ने 2-2 विकेट लिए जबकि तस्कीन अहमद और तौहीद हृदय ने एक-एक विकेट हासिल किया।
पहले दिन 91 पर ढेर हुई बांग्लादेश
23 नवंबर सोमवार से शुरू हुए इस मुकाबले का पहला दिन बारिश से प्रभावित रहा जिसमें पूरे 90 ओवर नहीं फेंके जा सके। साउथ अफ्रीका के इस मैच के लिए बने कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला गीली पिच पर सही साबित हुआ। बांग्लादेश की पूरी टीम सिर्फ 91 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश की ओर से कोई भी बल्लेबाज पहली पारी में दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका। महफिजूल रहमान ने सर्वाधिक 23 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को नाको तले चने चबाए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन चाय काल तक बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 85 रन था, लेकिन जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो बाकी के चार विकेट सिर्फ 6 रन ही जोड़ सके और पूरी टीम 100 के भीतर 91 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। साउथ अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा ने तीन और मार्को यान्सेन ने 3 विकेट हासिल किए। एनरिक नॉर्किया को दो, जबकि साइमन हार्मर औऱ वियान मुल्डर को एक-एक विकेट मिले।
बुधवार को साउथ अफ्रीका की टीम 494/7 से आगे खेलना शुरू करेगी। पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश से बहुत बड़े अंतर से जीता था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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