भारत से हारकर भी इतिहास रच गया साउथ अफ्रीका, टूटा पाकिस्तान का बड़ा रिकॉर्ड

संक्षेप: India vs South Africa: साउथ अफ्रीका को भारत के खिलाफ पहले वनडे में 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 11 रन पर 3 विकेट खोने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम 200 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, मगर उन्होंने इतिहास रच दिया।

ऐडन मार्करम की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका की टीम को भारत के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 350 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करते हुए टीम ने पहले तीन विकेट 11 रन पर खो दिए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जल्द ही भारत के आगे घुटने टेक देगा और 200 के आस-पास तक ही पहुंच पाएगा। मगर मिडिल ऑर्डर और निचले क्रम के बल्लेबाजों द्वारा की गई हैरतअंगेज बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया। अंत तक आते-आते तो भारतीय फैंस की सांसे भी थम गई थी। साउथ अफ्रीका हालांकि पूरे 50 ओवर नहीं टिक सका और पूरी टीम 332 रनों पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका यह मैच हारा जरूर मगर वह इस हार के साथ भी इतिहास रच गया।

यह रिकॉर्ड है 15 रन के अंदर पहले 3 विकेट खोने के बाद रनचेज में 300 रन का आंकड़ा पार करने का। साउथ अफ्रीका वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है। जी हां, इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2019 में 6 रन पर 3 विकेट खोने के बाद 297 रन बनाए थे।

साउथ अफ्रीका के लिए इस रनचेज में 3 खिलाड़ियों ने खूब तबाही मचाई। मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 72, मार्को यान्सन ने 39 गेंदों पर 70 और कॉर्बिन बॉश ने 67 रन बनाकर भारत की नाक में दम किया।

बिना शतक के रनचेज में 332 रनों का यह टोटल साउथ अफ्रीका का वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के नाम रनचेज में बिना शतक जड़े हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड 328/5 था। उस मैच में साउथ अफ्रीका को 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।