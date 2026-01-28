Cricket Logo
सुधर नहीं रहे वेस्टइंडीज टीम के हालात, अब साउथ अफ्रीका से T20I मैच में मिली करारी हार

संक्षेप:

हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ 2-1 से टी20 सीरीज हारने वाली वेस्टइंडीज की टीम को अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में करारी हार मिली है। अब तो टीम के सीनियर खिलाड़ी भी वापस आ गए हैं।

Jan 28, 2026 05:52 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वेस्टइंडीज की टीम अब साउथ अफ्रीका दौरे पर है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी आखिरी टी20 सीरीज वेस्टइंडीज की टीम खेल रही है। इससे पहले कैरेबियाई टीम ने दुबई में अफगानिस्तान से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली थी। उस सीरीज में अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराया था। वहीं, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले ही मैच में वेस्टइंडीज की टीम को करारी हार मिली है। 9 विकेट से साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को पार्ल में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में हराया है। विकेटों के लिहाज से वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका की ये सबसे बड़ी जीत है, जिसमें जॉर्ज लिंडे और कप्तान एडेन मार्करम का अहम योगदान था।

मुकाबले की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 173 रन बनाने में सफल हुई। 32 गेंदों में 48 रन शिमरोन हेटमायर ने बनाए, जबकि 29 रन रोवमैन पॉवेल ने बनाए। 16 गेंदों में 27 रन ब्रैंडन किंग के बल्ले से आए। 22 रन कप्तान रोस्टन चेज ने बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए जॉर्ज लिंडे ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट निकाले। 2-2 विकेट केशव महाराज और कोर्बिन बॉस को मिले।

वहीं, जब साउथ अफ्रीका की टीम 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत टीम को दमदार मिली। 8वें ओवर की पांचवीं गेंद पर टीम ने पहला विकेट खोया, लेकिन तब तक स्कोरबोर्ड पर 83 रन लग चुके थे। लुहान ड्रे प्रिटोरियस ने 28 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली। वहीं, कप्तान एडेन मार्करम ने रियान रिकेल्टन के साथ मिलकर मैच को खत्म किया। कप्तान मार्करम 47 गेंदों में 86 रन बनाकर नाबाद लौटे और रिकेल्टन ने 32 गेंदों में 40 रन बनाए।

18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर ही साउथ अफ्रीका ने इस मैच को खत्म कर दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टी20 इंटरनेशनल मैच में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मार्करम नहीं, बल्कि गेंदबाज जॉर्ज लिंडे थे। चिंता यहां वेस्टइंडीज की बढ़ गई है, क्योंकि अब सीनियर खिलाड़ी लौट आए हैं, लेकिन फिर भी टीम को हार का सामना करना पड़ा है।

