साउथ अफ्रीका ने किया इंग्लैंड का शिकार, ब्रीट्जके-स्टब्स के दम पर वनडे सीरीज पर कर लिया कब्जा

साउथ अफ्रीका की टीम ने तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड को हरा दिया। 5 रनों से दूसरे मैच में मिली इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है।

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों मैचों में मेजबान इंग्लैंड की टीम को हार मिली है। इसी के साथ इस सीरीज पर साउथ अफ्रीका की टीम ने आखिरी मैच से पहले कब्जा कर लिया है। लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को मैथ्यू ब्रीट्जके और ट्रिस्टन स्टब्स ने दमदार स्थिति में पहुंचाया था और बाद में गेंदबाजों ने अच्छा खेल दिखाया और टीम को 5 रनों के अंतर से जीत दिलाई। इस मैच में तो फिर भी इंग्लैंड ने 300 से ज्यादा रन रन चेज में बना लिए थे, लेकिन पहले मैच में तो टीम 150 रन भी नहीं बना पाई थी।

इस मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला उस समय गलत साबित हो गया, जब पहले विकेट के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज तरस गए। हालांकि, जल्द ही 3 विकेट इंग्लैंड को मिले, लेकिन इसके बाद मैथ्यू ब्रीट्जे और ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को संभाला। इस बीच ब्रीट्जके ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वे लगातार शुरुआत के पांच वनडे मैचों में 50 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 77 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 85 रनों की पारी खेली।

ट्रिस्टन स्टब्सन ने 62 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की मदद से 58 रन बनाए। 20 गेंदों में 42 रनों की तूफानी पारी डेवाल्ड ब्रेविस ने खेली। 64 गेंदों में 49 रन एडेन मार्करम ने बनाए। 35 रन रियान रिकेल्टन ने बनाए और 32 रन कोर्बिन बोस ने बनाए। इस तरह टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 330 रनों तक पहुंच गई। इंग्लैंड के लिए 4 विकेट जोफ्रा आर्चर को मिले और 2 सफलताएं आदिल रशीद ने चटकाए। उधर, 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 325 रनों तक पहुंच गई, लेकिन मुकाबला 5 रनों के अंतर से हार गई।