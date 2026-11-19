तेम्बा बावुमा ने दक्षिण अफ्रीका की जीत के साथ रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ लिंडसे हैसेट का रिकॉर्ड तोड़ा
दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ तेम्बा बावुमा शुरुआती 16 टेस्ट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तान बन गए हैं।
साइमन हार्मर ने बांग्लादेश के निचले क्रम को सस्ते में समेट दिया जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को पहले टेस्ट मैच में नौ विकेट से जीत दर्ज की। इससे मेजबान टीम ने दो मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। बांग्लादेश की टीम पांचवें दिन 100 रन पर पांच विकेट से आगे खेलने उतरी और दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर हार्मर की गेंदबाजी का सामना नहीं कर सकी। हार्मर ने बांग्लादेश के आखिरी पांच में से चार विकेट लेकर मेहमान टीम की पारी 168 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ अफ्रीका के कप्तान कागिसो रबाडा के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
बतौर कप्तान शुरुआती 16 टेस्ट में सबसे ज्यादा जीत
कागिसो रबाडा ने गुरुवार को बतौर कप्तान बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। वह बतौर कप्तान शुरुआती 16 टेस्ट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर लिंडसे हैसेट का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने शुरुआती 16 टेस्ट में से 13 में जीत दर्ज की थी, जबकि तेम्बा बावुमा ने बतौर कप्तान अपने शुरुआती 16 टेस्ट में से 14 में जीत दर्ज की है। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में बिल वुडफुल हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 मैच जीते थे। वहीं स्टीव वॉन ने शुरुआती 16 टेस्ट में से 11 में जीत दर्ज की थी। रिकी पोंटिंग और बेन स्टोक्स ने शुरुआती 16 टेस्ट में 11 जीत हासिल की थी।
दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 12 रन का लक्ष्य मिला था। हालांकि टीम ने पहली पारी में शतक लगाने वाले मार्क्स एकरमैन का विकेट दूसरी ही गेंद पर शून्य के स्कोर पर गंवा दिया। इसके बावजूद टीम ने लंच से पहले एक विकेट पर 12 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एडन मारक्रम (नाबाद 08) ने जल्द ही विजयी रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने उसे टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान से हटा दिया था। दक्षिण अफ्रीका मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन भी है। इस जीत के साथ, साउथ अफ्रीका 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे हो गया है। कगिसो रबाडा (5/70, 72 & 3/48) को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
12 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को पहले ही ओवर में झटका लगा। टीम के सलामी बल्लेबाज एकरमैन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मेहदी हसन मिराज ने उन्हें उन्हें कैच आउट करवाया। पहले ओवर में सिर्फ एक रन बना। इसके बाद एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया। चौथी गेंद पर एक रन के साथ अफ्रीका ने मैच अपने नाम किया।
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