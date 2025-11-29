बदलाव से गुजर रही अफ्रीका की वनडे टीम, बैटिंग कोच एशवेल प्रिंस ने कोहली-रोहित को लेकर ये कहा
प्रिंस ने स्वीकार किया है कि इन दोनों की उपस्थिति से भारत की चुनौती और भी मुश्किल हो जाएगी, खासकर जब उनकी टीम अभी 'बदलाव के दौर' से गुजर रही है।
दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एशवेल प्रिंस ने शनिवार को कहा कि उनकी वनडे टीम को अब भी ‘क्लच मोमेंट्स’ को बेहतर बनाने की जरूरत है क्योंकि वे 2027 विश्व कप से पहले संयोजन का परीक्षण करना जारी रखे हैं। प्रिंस ने माना कि पिछले एक साल में टीम का फोकस टेस्ट क्रिकेट और आने वाले टी20 विश्व कप पर रहा है, जिससे 50 ओवर का प्रारूप प्रयोगात्मक चरण में है। कोच ने माना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं।
भारत के खिलाफ पहले वनडे से पहले प्रिंस ने कहा, ‘‘हम 50 ओवर में अलग-अलग संयोजन आजमा रहे हैं और अंतिम टीम के करीब पहुंचने से पहले हमारे पास अब भी समय है। ’’ बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की गहराई से संतुष्ट होने के बावजूद प्रिंस ने कहा, ‘‘अगर कोई क्षेत्र है जहां हमें सुधार करना है तो वह है ‘क्लच मोमेंट्स’। सफेद गेंद का क्रिकेट हमेशा दबाव भरे माहौल भरा होता है और हम वहीं बेहतर होना चाहते हैं। ’’
प्रिंस ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भारतीय टीम में शामिल होने से पड़ने वाले असर को माना लेकिन कहा कि दक्षिण अफ्रीका इससे घबराएगा नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘वे विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और खतरनाक हो सकते हैं। हम इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि हम विरोधी टीम को किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, बजाय इसके कि वे हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ’’
रविवार को सीरीज के पहले मैच में भारी ओस पड़ने की उम्मीद है इसलिए प्रिंस ने कहा कि टॉस अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे होमवर्क के हिसाब से बहुत ज्यादा ओस पड़ने की उम्मीद है इसलिए टीमें आमतौर पर लक्ष्य का पीछा करना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम अच्छी पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हैं और बड़ा स्कोर बनाते हैं तो आप विरोधी टीम को गलतियां करने पर मजबूर कर सकते हैं। ’’