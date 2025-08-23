इंग्लैंड दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का ऐलान, डेविड मिलर, फरेरा की हुई वापसी

दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। अफ्रीका 2-7 सितम्बर के बीच तीन वनडे मैच और तीन टी-20 मैच खेलेगा। मिलर-यानसेन की वापसी हुई है।

दक्षिण अफ्रीकी पुरुष टीम के चयन पैनल ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सीमित ओवरों के दौरे के लिए टीम की घोषणा की। इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच इंग्लैंड और वेल्स में 2 से 14 सितंबर के बीच तीन वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई सीरीज के बाद 15 सदस्यीय टी20 स्क्वॉड में कई बदलाव देखने को मिले हैं।

डेविड मिलर और बल्लेबाज डोनोवन फरेरा दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद पहली बार टी20 सेटअप में वापसी कर रहे हैं। स्पिनर केशव महाराज को भी टीम में वापस बुलाया गया है। टीम ने पांच बदलाव किए हैं।

ऑलराउंडर मार्को यानसेन और तेज गेंदबाज लिजाद विलियम्स को चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल हुए हैं। तेज गेंदबाज क्वेना मफाका को टखने की चोट से उबर रहे कागिसो रबाडा के कवर के तौर पर वनडे टीम में बरकरार रखा गया है। रबाडा वनडे टीम के साथ रहेंगे और उनके तीनों टी20 मैचों के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद है।

दक्षिण अफ्रीका की वनडे टीम सोमवार 25 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार 2022 में इंग्लैंड का दौरा किया था, जहां उन्होंने वनडे सीरीज 1-1 से ड्रॉ की थी और टी20 सीरीज 2-1 से जीती थी। इस दौरे की शुरुआत 2 सितंबर को लीड्स के हेडिंग्ले में पहले वनडे मैच से होगी।

दक्षिण अफ्रीका वनडे टीम: टेम्बा बावुमा, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, टोनी डी ज़ोरज़ी, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स।