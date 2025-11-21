Cricket Logo
वनडे और टी20 सीरीज के लिए अफ्रीका ने किया स्क्वॉड का ऐलान, बावुमा-मार्करम को मिली कमान

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीमों की घोषणा की है। तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा पसली की चोट से उबर नहीं पाए हैं और वह सीमित ओवरों की दोनों सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।

Fri, 21 Nov 2025
तेम्बा बावुमा को भारत के खिलाफ तीन मैचों की आगामी वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका का कप्तान नियुक्त किया गया, लेकिन प्रमुख तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा मौजूदा टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास सत्र के दौरान पसली में लगी चोट से उबरने में नाकाम रहने के बाद स्वदेश लौटेंगे। बावुमा भारत के खिलाफ दो मैचों टीम टेस्ट सीरीज में टीम की अगुवाई कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास से सफेद गेंद प्रारूप में वापसी करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को भी टीम में शामिल किया गया है। डिकॉक को हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। उन्होंने तीन पारियों में एक शतक और दो अर्धशतकों सहित 232 रन बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया था।

पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे स्थान पर रहे लुहान डी प्रिटोरियस को हालांकि भारत के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में मौका नहीं मिला है। भारत और दक्षिण अफ्रीका 30 नवंबर से छह दिसंबर के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगे। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज एडेन मारक्रम की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी हो रही है। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज में टीम की कमान संभालने के बाद उन्हें आराम दिया गया था। वह डोनोवन फेरेरिया की जगह कप्तानी संभालेंगे।

मार्करम वनडे टीम का भी हिस्सा हैं। बाएं हाथ के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज भी पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहने के बाद सीमित ओवरों की टीम में लौट आए हैं। पिछले साल भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया टी20 सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका नौ दिसंबर से भारत के साथ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगा।

दक्षिण अफ्रीका वनडे टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटिनिल बार्टमैन, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोर्जी, रुबिन हरमन, मार्को यानसन, केशव महाराज, एडेन मारक्रम, लुंगी एनगिडी, रियान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।

दक्षिण अफ्रीका टी20 टीम: एडेन मारक्रम (कप्तान), ओटिनिल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवन फेरेरिया, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया, ट्रिस्टन स्टब्स।

