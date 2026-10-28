मिचेल स्टार्क ने किया साउथ अफ्रीका का सफाया, 6 विकेट लेकर तीसरे टेस्ट में तोड़ दी मेजबानों की कमर
साउथ अफ्रीका की टीम तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 329 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। एक समय लग रहा था कि टीम आसानी से 400 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट लेकर ऐसा होने नहीं दिया।
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन में तीसरा और सीरीज का निर्णायक मैच खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान साउथ अफ्रीका का टीम पहले दिन बहुत अच्छी स्थिति में लग रही थी। एक समय पर 200 रन पर सिर्फ एक विकेट साउथ अफ्रीका ने खोया था, लेकिन दिन के अंत तक टीम 329 रनों पर ऑलआउट हो गई। मिचेल स्टार्क ने कमाल की गेंदबाजी की और 6 विकेट अपने नाम किए। पहली पारी में मेजबान टीम के 5 बल्लेबाजों का खाता तक नहीं खुल पाया। इनमें कप्तान तेम्बा बावुमा भी शामिल थे, जो पिछले मैच में 179 रनों की शानदार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने में सफल हुए थे।
इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला शुरुआत में बहुत ही गलत साबित होता नजर आ रहा था, क्योंकि 150 रनों तक एक भी विकेट साउथ अफ्रीका ने नहीं गंवाया था। 158 रनों पर पहला विकेट गिरा और दूसरी सफलता कंगारू टीम को 203 रनों पर जाकर मिली। हालांकि, इसके बाद विकेट गिरते ही चले गए और पूरी टीम साउथ अफ्रीका की 329 रनों तक पहुंच पाई। चार बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के लिए अर्धशतक जड़े, जिनमें से एक बल्लेबाज शतक से चूक गया।
साउथ अफ्रीका के लिए मार्केस एकरमैन ने 95 रनों की पारी खेली, जबकि 78 रन एडेन मार्क्रम ने बनाए। 50 रन डेविड बेडिंघम के बल्ले से आए। वहीं, 52 रन मार्को यानसेन ने बनाए और 42 रन विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने बनाए। पिछले मैच के हीरो और कप्तान तेम्बा बावुमा इस मैच में खाता तक नहीं खोल पाए। उन्हें नैथन लायन ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। वियान मुल्डर, जेराल्ड कोएट्जी और कगिसो रबाडा के अलावा साइमन हार्मर का भी खाता इस मैच में नहीं खुल पाया था।
उधर, ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 72 रन देकर 6 विकेट निकाले, जबकि दो विकेट नैथन लायन को मिले। 1-1 सफलता जोश हेजलवुड और कूपर कोनोली को मिली। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल परिस्थितियां थीं, लेकिन दिन के अंत में ऑस्ट्रेलिया ने राहत की सांस ली होगी। अब दूसरे दिन का खेल इस मैच की दिशा तय करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी करनी है। अगर साउथ अफ्रीका ने उन्हें जल्दी समेट दिया तो फिर सीरीज जीतने में उन्हें आसानी हो सकती है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज दूसरे दिन कैसा प्रदर्शन करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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