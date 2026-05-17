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सौरव गांगुली ने खोला भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा राज, बोले- द्रविड़ का करियर खत्म हो जाता, अगर…

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गांगुली ने कहा है कि उन्होंने राहुल द्रविड़ का करियर बचाया था। वे चयनकर्ताओं के खिलाफ गए थे। अन्यथा राहुल द्रविड़ का करियर खत्म हो जाता।

सौरव गांगुली ने खोला भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा राज, बोले- द्रविड़ का करियर खत्म हो जाता, अगर…

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने राहुल द्रविड़ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि द्रविड़ का वनडे करियर बचाने के लिए वह चयनकर्ताओं के खिलाफ चले गए थे। 2003 वर्ल्ड कप से पहले टीम का स्ट्रक्चर बदल रहा था। हालांकि, एक फैसला सौरव गांगुली ने लिया था, जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ का वनडे करियर बचा था। राहुल द्रविड़ को मध्य क्रम में रखकर विकेटकीपर की जिम्मेदारी भी दी गई थी।

सौरव गांगुली ने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा, "एक समय था जब राहुल द्रविड़ को ODI में चुना जा रहा था, लेकिन लोग कहते थे कि उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा नहीं है। सिलेक्टर कहते थे कि शायद किसी और को चुना जाना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया होता, तो उनका करियर खत्म हो सकता था।"

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बात 2000 के दशक के शुरुआत की है, जब वाकई में राहुल द्रविड़ की वनडे टीम में जगह पर सवाल उठ रहे थे। उस समय तक राहुल द्रविड़ एक बड़ा नाम थे, लेकिन वनडे टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी। ऑस्ट्रेलिया के पास विकेटकीपर के रूप में एडम गिलक्रिस्ट जैसा खतरनाक बल्लेबाज था, जबकि साउथ अफ्रीका के पास मार्क बाउचर थे। श्रीलंका के पास कुमार संगकारा जैसा खब्बू बल्लेबाज था। भारत के पास ऐसा कोई विकेटकीपर नहीं था, जो तेज गति से या कंसिस्टेंसी से रन बनाए।

सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट के सबसे जरूरी टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के पीछे की सच्चाई बताई और कहा, “हमारे पास ऐसा कोई विकेटकीपर नहीं था जो बैटिंग कर सके। श्रीलंका के पास संगकारा था, साउथ अफ्रीका के पास बाउचर था और ऑस्ट्रेलिया के पास गिलक्रिस्ट था। हमारी बैटिंग छह पर खत्म होती थी। इसलिए हमने उन्हें विकेटकीपर बनाया।” यह एक ऐसा फैसला था, जिससे न सिर्फ टीम को मजबूती मिली, बल्कि निचले क्रम तक बल्लेबाजी भी बढ़ गई, क्योंकि सात पर मोहम्मद कैफ को खिलाया जा सका था।

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विकेटकीपर की ही समस्या उस समय टीम में नहीं थी, बल्कि गांगुली ने माना है कि ऑलराउंड ऑप्शन भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा, "हमारे पास उस तरह का ऑलराउंडर नहीं था। इसलिए सहवाग ने बॉलिंग की, सचिन ने बॉलिंग की, मैंने बॉलिंग की, युवराज ने बॉलिंग की। अच्छी टीमों के पास ऐसे ऑलराउंडर थे; हमारे पास नहीं थे।" द्रविड़ ने काफी समय तक विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन एक बार जब एमएस धोनी की एंट्री हुई तो सारे ऑप्शन फीके पड़ गए और वे डेढ़ दशक तक विकेट के पीछे रहे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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