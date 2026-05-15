सौरव गांगुली ने सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ से मैच फिक्सिंग को लेकर पूछे थे सवाल, बताया पूरा किस्सा

सौरव गांगुली ने एक पॉडकास्ट के दौरान साल 2000 में हुई मैच फिक्सिंग को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते थे और उन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले से इस बारे में सवाल पूछे थे।

पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे महान कप्तानों में गिना जाता है। साल 2000 में उन्होंने भारतीय टीम को सबसे कठिन दौर से बाहर निकाला और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उस समय मैच फिक्सिंग के कारण टीम बिखरी हुई थी और प्रशंसकों का भरोसा डगमगा चुका था, ऐसे में गांगुली ने ना सिर्फ टीम की कमान संभाली बल्कि उसे जीतना भी सिखाया। एक पॉडकास्ट में सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट के उस दौर की यादें ताजा करते हुए मैच फिक्सिंग से जुड़ी दिलचस्प घटना शेयर की है।

सौरव गांगुली ने राज शमानी के पॉडकास्ट के दौरान अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर को याद किया। सौरव गांगुली ने कहा कि उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि भारतीय खिलाड़ियों को मैच-फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया जा रहा था। गांगुली ने बताया कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ से इस बारे में बात की और उनसे पूछा कि क्या किसी ने उन्हें भी मैच फिक्स करने के लिए संपर्क किया था।

सचिन-द्रविड़ से मैच फिक्सिंग पर पूछा सौरव गांगुली ने कहा, ''जिस समय मैं कप्तान बना, ठीक उससे पहले भारतीय टीम जिन समस्याओं का सामना कर रही थी-जैसे सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग। मुझे इन चीजों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं अक्सर सचिन (तेंदुलकर) और राहुल (द्रविड़) से पूछा करता था, 'क्या ये सच में होता है? क्या कभी किसी ने आपसे संपर्क किया है? क्योंकि मुझसे किसी ने नहीं किया था। इसलिए मैंने सचिन से पूछा, 'तुझे किसी ने पूछा?' उन्होंने कहा, 'नहीं', हम सभी दोनों फॉर्मेट खेला करते थे। टेस्ट और वनडे। अनिल कुंबले से भी पूछा, उन्होंने कहा, 'नहीं मुझसे किसी ने नहीं पूछा।' इसलिए मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। कप्तानी की जिम्मेदारी थी, इसलिए मेरे दिमाग में ये सब था ही नहीं।''

सौरव गांगुली को 27 साल की उम्र में भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था। बतौर कप्तान उन्हें टीम से आगे के प्लान के बारे में बात करनी थी। इस टीम में मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी मौजूद थे, जिनकी कप्तानी में वह खेल चुके थे और इस वजह से वह टीम मीटिंग के दौरान नर्वस थे।