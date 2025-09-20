सौरव गांगुली का IND vs PAK हैंडशेक विवाद पर दनदनाता बयान, बोले- सूर्या ने जो फैसला लिया…

गांगुली ने कहा कि एक बार शेड्यूल घोषित हो जाने के बाद मैच तो होना ही था। हाथ मिलाने के बारे में, वह भारत के कप्तान हैं। यह उनका फैसला है। इसलिए, उन्होंने जो भी फैसला लिया है, वह उन्होंने लिया है।

ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की खबरों को लेकर बजार गर्म है। दरअसल, सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच खेला जाना है। 14 सितंबर को हुए ग्रुप स्टेज के पिछले मुकाबले के दौरान हैंडशेक विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। इस मामले ने तूल तब पकड़ी जब मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने मैदान पर नहीं आई, वहीं मैच फिनिश करने के बाद सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे की जोड़ी भी सीधा ड्रेसिंग रूम में चली गए। ऐसे में IND vs PAK सुपर-4 मैच से पहले पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का हैंडशेक विवाद पर बयान आया है।

सौरव गांगुली ने एनडीटीवी से में कहा, "एक बार शेड्यूल घोषित हो जाने के बाद मैच तो होना ही था। हाथ मिलाने के बारे में, वह भारत के कप्तान हैं। यह उनका फैसला है। इसलिए, उन्होंने जो भी फैसला लिया है, वह उन्होंने लिया है।"

पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को सूर्या ने आर्म फोर्स्ड को किया था समर्पित पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए सूर्यकुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में कहा था, “यह एक बेहतरीन अवसर है, समय निकालकर, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया। आशा है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे।”