Sourav Ganguly returns as CAB president shares plans for Eden Gardens and Bengal cricket सौरव गांगुली ने CAB अध्यक्ष के तौर पर की वापसी, ईडन गार्डन्स और T20 World Cup के लिए बनाया प्लान
Hindi News

सौरव गांगुली ने CAB अध्यक्ष के तौर पर की वापसी, ईडन गार्डन्स और T20 World Cup के लिए बनाया प्लान

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने छह साल के अंतराल पर बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष के रूप में अपनी वापसी पर ईडन गार्डन्स की क्षमता को बढ़ाकर एक लाख के करीब करने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

Bhasha कोलकाताTue, 23 Sep 2025 05:36 AM
सौरव गांगुली ने CAB अध्यक्ष के तौर पर की वापसी, ईडन गार्डन्स और T20 World Cup के लिए बनाया प्लान

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने छह साल के अंतराल के बाद बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के अध्यक्ष के रूप में वापसी की है। उन्होंने अपनी वापसी पर सोमवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम की क्षमता को बढ़ाकर एक लाख के करीब करने के साथ-साथ अगले साल के टी20 विश्व कप के महत्वपूर्ण मैचों की मेजबानी हासिल करने को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया।

गांगुली को सोमवार को कोलकाता में सीएबी की 94वीं वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया। वह इससे पहले 2015 से 2019 तक सीएबी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने यह भी वादा किया कि 14 नवंबर को जब भारत विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा, तो ईडन गार्डन्स में टेस्ट क्रिकेट की वापसी सुचारू रूप से सुनिश्चित करेंगे।

गांगुली 2019 से 2022 तक बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इस 53 साल के पूर्व बल्लेबाज ने अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लिया, जिन्हें छह साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ना पड़ा। गांगुली ने कहा कि उनकी तात्कालिक जिम्मेदारी नवंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टेस्ट की तैयारी करना होगी। यह 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक दिन रात्रि टेस्ट मैच के बाद ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट होगा। गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए भारत में गुलाबी गेंद से दिन रात्रि टेस्ट की शुरुआत की थी।

गांगुली ने उम्मीद जतायी की भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें ईडन गार्डन्स में उपलब्ध सुविधाओं का लुत्फ उठाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक अच्छा टेस्ट मैच होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका विश्व चैंपियन है। इस स्टेडियम में सब कुछ मौजूद है। अच्छी पिचें, अच्छे दर्शक और, बुनियादी ढांचा भी शानदार है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों अच्छी टीमें हैं, मुझे यकीन है कि यह एक अच्छा टेस्ट होगा।’’

ईडन गार्डन्स अगले साल के टी20 विश्व कप के कुछ अहम मैचों की मेजबानी करने की उम्मीद है, जिसमें एक संभावित सेमीफाइनल भी शामिल है। गांगुली ने कहा कि उनकी बीसीसीआई के नए टीम सदस्यों के साथ जल्द ही चर्चा होगी। उन्होंने कहा, ‘‘मैं बोर्ड से बात करूंगा। वे भी नए सदस्य हैं। मैं उन्हें (नए बीसीसीआई अध्यक्ष) शुभकामनाएं देता हूं। यह क्रिकेट खेलने से अलग होगा। मुझे यकीन है कि वह अच्छा करेंगे। वहां सिर्फ मिथुन (मिन्हास) नहीं हैं, बल्कि रघुराम भट्ट सहित कई नए पदाधिकारी हैं।’’

गांगुली रविवार को बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) की वार्षिक आम बैठक में सीएबी का प्रतिनिधित्व करेंगे। बीसीसीआई रविवार को मुंबई में होने वाली अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को अपना नया अध्यक्ष चुनने जा रहा है। बोर्ड में आपसी सहमति से सभी पदों के लिए निर्विरोध चुनाव होगा। कर्नाटक और भारत के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे। गांगुली ने ईडन गार्डन्स की क्षमता बढ़ाने की अपनी योजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अगले साल की वैश्विक प्रतियोगिता के बाद ही आकार लेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘जो कुछ भी होगा, वह अगले साल के टी20 विश्व कप के बाद ही होगा। इसमें समय लगेगा। लीज का नवीनीकरण हो चुका है।’’ यह विस्तार योजना अगर अगले साल के टी20 विश्व कप के बाद साकार होती है, तो ईडन गार्डन्स देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। वर्तमान में अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1.32 लाख सीटों की क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। गांगुली की अगुवाई वाला पूरा पैनल निर्विरोध चुना गया। इसमें बबलू कोलाय (सचिव), मदन मोहन घोष (संयुक्त सचिव), संजय दास (कोषाध्यक्ष) और अनु दत्ता (उपाध्यक्ष) शामिल है।

