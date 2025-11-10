Cricket Logo
शमी को टीम इंडिया से बाहर रखने पर सौरव गांगुली ने किया रिएक्ट, बोले- मुझे यकीन है कि सिलेक्टर...

संक्षेप: मोहम्मद शमी को टीम इंडिया से बाहर रखने पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने रिएक्ट किया है। तेज गेंदबाज शमी ने भारत के लिए पिछला मैच मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था।

Mon, 10 Nov 2025 10:00 PMMd.Akram कोलकाता, भाषा
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली चाहते हैं कि मोहम्मद शमी सभी प्रारूपों में भारतीय टीम में वापसी करें क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह कुशल तेज गेंदबाज ‘फिट है और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है’। हालांकि, ऐसा लगता है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति इस 35 वर्षीय तेज गेंदबाज को नजरअंदाज कर चुकी है जिनकी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए अनदेखी की गई है। वह पिछली बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ओर से खेले थे।

'मुझे यकीन है कि सिलेक्टर देख रहे'

गांगुली सोमवार को एक कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘शमी असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वह फिट हैं और हमने तीन रणजी ट्रॉफी मैच में देखा, जहां उन्होंने अपने दम पर बंगाल को जीत दिलाई।’’ शमी ने अब तक 15 विकेट लिए हैं और बंगाल को शुरुआती दो मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन त्रिपुरा के खिलाफ एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। उन्होंने इस सत्र में तीन मैच में 91 ओवर फेंके हैं। इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने 2023 विश्व कप के बाद टखने की सर्जरी करवाई थी। विश्व कप में वह 10.70 की औसत से 24 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। गांगुली ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि चयनकर्ता देख रहे हैं और मोहम्मद शमी तथा चयनकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो फिटनेस और कौशल के मामले में यह वही मोहम्मद शमी हैं जिन्हें हम जानते हैं।’’

'मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि…'

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह भारत के लिए टेस्ट मैच, वनडे और टी20 क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते क्योंकि यह हुनर ​​बहुत बड़ा है।’’ दक्षिण अफ्रीका सीरीज के अलावा अगले छह महीनों में भारत के लिए कोई लाल गेंद का मैच नहीं होने के कारण यह देखना बाकी है कि क्या शमी जून 2023 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के रूप में अपना आखिरी टेस्ट खेल चुके हैं या नहीं। लंबे प्रारूप में प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बन गए हैं। 2027 का वनडे विश्व कप अभी दो साल दूर है और ऐसे में शमी को बार-बार चोट लगने की चिंता चयनकर्ताओं को प्रभावित कर सकती है। शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाली आगामी दो टेस्ट मैच की सीरीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए गांगुली ने उम्मीद जताई कि विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को पूरी तरह से बल्लेबाजी योग्यता के आधार पर टीम में जगह मिलेगी।

‘इस समय जुरेल के लिए जगह बनाना…’

गांगुली ने कहा, ‘‘वह अच्छा खेल रहा है, है ना? ऋषभ वापस आ गया है और मुझे नहीं पता कि चयनकर्ता क्या सोच रहे हैं। असल में स्थान तय हो चुके हैं - दो सलामी बल्लेबाज, चौथे नंबर पर (शुभमन) गिल, पांचवें नंबर पर पंत, केएल (राहुल), (रविंद्र) जडेजा। खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस समय ध्रुव जुरेल के लिए जगह बनाना कितना आसान होगा, मुझे नहीं पता।’’ उन्होंने सुझाव दिया कि साई सुदर्शन की मौजूदगी के बावजूद तीसरा स्थान एक विकल्प हो सकता है। गांगुली ने कहा, ‘‘लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे तीसरे नंबर पर किसे भेजना चाहते हैं - क्या वे साई सुदर्शन के साथ जाना चाहते हैं या फॉर्म में चल रहे ध्रुव को लाना चाहते हैं। हम पता लग जाएगा।’’

‘SA ने पाकिस्तान में अच्छा खेला लेकिन…’

दक्षिण अफ्रीका सीरीज में पंत की वापसी भी होगी जो जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर के फ्रैक्चर से उबर चुके हैं। इस बीच जुरेल जबरदस्त फॉर्म में हैं और उन्होंने रविवार को बेंगलुरु में संपन्न हुए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ‘ए’ के ​​खिलाफ दोनों पारियों में शतक जड़े। गांगुली ने भारत को घरेलू मैदान पर जीत का प्रबल दावेदार बताया। उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि भारत का स्पिन आक्रमण बहुत अच्छा है। और यह युवा टीम तीन महीने पहले इंग्लैंड गई थी और असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। यह देखने लायक सीरीज थी - गिल, यशस्वी (जायसवाल), राहुल, पंत का असाधारण प्रदर्शन। वे असाधारण रहे हैं। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जडेजा... भारत के पास प्रतिभाओं का भंडार है।’’ गांगुली ने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान में अच्छा खेला है। लेकिन भारत में भारत के खिलाफ खेलना अलग स्थिति है। भारत से मुकाबला करने के लिए उन्हें वाकई बहुत अच्छा खेलना होगा।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
