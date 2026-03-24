गौतम गंभीर को हर बात पर Rude होने की जरूरत नहीं है, पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया सनसनी मचाता बयान
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के बॉस रहे सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को सीधी और साफ सलाह दी है कि उनको हर बात पर रूड होने की जरूरत नहीं है। वे व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को एक बड़ी सलाह दी है। गौतम गंभीर भले ही टीम इंडिया को कोच के तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिता चुके हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कोच के तौर पर उनका प्रदर्शन घटिया है। ये बात वे खुद भी कबूल कर चुके हैं। अब सौरव गांगुली ने कहा है कि गंभीर को हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। दादा ने गंभीर को कहा है कि उन्हें ज्यादा कठोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं।
सौरव गांगुली ने हाल ही में रेवस्पोर्ट्ज के एक प्रोग्राम में कहा, "आप जानते हैं, वह भले ही रूखा या सख्त हो, लेकिन वह एक प्रतिस्पर्धी है। उसे हर बात पर rude होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है। मैंने उसे देखा है, मैं भारत के लिए उसके साथ खेला भी हूं, लेकिन वह एक प्रतिस्पर्धी है। वह जीतना चाहता है। वह अपनी टीम के बारे में सही बातें कहता है और टीम का माहौल बनाने की कोशिश करता है, न कि किसी एक व्यक्ति का।" हालांकि, गांगुली ने माना है कि असली परीक्षा उनकी वनडे और टेस्ट क्रिकेट है।
बीसीसीआई के चेयरमैन रहे सौरव गांगुली ने कहा, "व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी असली परीक्षा 2027 (वर्ल्ड कप) में साउथ अफ्रीका में होगी। वहां के हालात उनकी काबिलियत को परखेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास जो टीम है, उसके साथ वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे।"
पूर्व ओपनर ने आगे टेस्ट क्रिकेट की बात की और कहा, "रेड बॉल क्रिकेट में उन्हें और बेहतर करने की जरूरत है और ऐसा करने का तरीका यह है कि वह पिच के बारे में ज्यादा न सोचें। उन्हें पिच की चिंता अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। इंग्लैंड सीरीज का ही उदाहरण ले लीजिए। वह पिच के बारे में कुछ नहीं कर पाए और उसका नतीजा आप सबके सामने है। उन्हें अपने घरेलू मैदानों पर टर्निंग पिचों पर खेलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी पिचों पर ही अच्छे नतीजे मिलते हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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