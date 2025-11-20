Cricket Logo
गौतम गंभीर के इस फैसले से खुश नहीं सौरव गांगुली, IND vs SA दूसरे टेस्ट से पहले दी बड़ी नसीहत

गौतम गंभीर के इस फैसले से खुश नहीं सौरव गांगुली, IND vs SA दूसरे टेस्ट से पहले दी बड़ी नसीहत

Thu, 20 Nov 2025 07:05 AM
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने उस समय हर किसी को चौंकाया जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन को बाहर कर नंबर-3 पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया। सुंदर ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच पर हालांकि पहली पारी 29 और दूसरी पारी में 31 रन जरूर बनाए, मगर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि सुंदर नंबर-3 की पोजिशन के लिए सही नहीं है और गौतम गंभीर को अपने इस फैसले पर विचार करने की जरूरत है। बता दें, पहले टेस्ट में भारत को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

गांगुली, जो अब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (CAB) के प्रेसिडेंट हैं, ने कहा कि सुंदर को साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड जैसी जगहों पर नंबर 3 बैटर का रोल निभाने में मुश्किल हो सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया को टॉप पांच में स्पेशलिस्ट बैटर इस्तेमाल करने चाहिए।

गांगुली ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "वॉशिंगटन सुंदर के लिए यह बहुत अच्छा समय रहा है। मुझे लगता है कि वह एक अच्छा क्रिकेटर है, वह अच्छी बॉलिंग करता है, वह अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि लंबे समय में टेस्ट क्रिकेट में सभी कंडीशन में नंबर 3 पर उसकी जगह सही रहेगी या नहीं।"

गांगुली ने कहा, "आपके टॉप पांच बैट्समैन, ओपनर, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो हर जगह उन रोल में अच्छा कर सकें, और मुझे यकीन नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में इंडिया के नंबर 3 हैं। गौतम को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।"

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर को खेला जाना है। अब देखना होगा कि गंभीर इस टेस्ट में क्या बदलाव करते हैं। बता दें, चोट के चलते शुभमन गिल का भी दूसरा टेस्ट खेलना तय नहीं है। अगर वह गुवाहटी टेस्ट से बाहर होते हैं तो भारतीय मिडिल ऑर्डर एकदम कमजोर पड़ जाएगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
