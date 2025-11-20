गौतम गंभीर के इस फैसले से खुश नहीं सौरव गांगुली, IND vs SA दूसरे टेस्ट से पहले दी बड़ी नसीहत

संक्षेप: सौरव गांगुली ने कहा कि सुंदर को साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर नंबर 3 बैटर का रोल निभाने में मुश्किल हो सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया को टॉप पांच में स्पेशलिस्ट बैटर इस्तेमाल करने चाहिए।

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने उस समय हर किसी को चौंकाया जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में साई सुदर्शन को बाहर कर नंबर-3 पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया। सुंदर ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच पर हालांकि पहली पारी 29 और दूसरी पारी में 31 रन जरूर बनाए, मगर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि सुंदर नंबर-3 की पोजिशन के लिए सही नहीं है और गौतम गंभीर को अपने इस फैसले पर विचार करने की जरूरत है। बता दें, पहले टेस्ट में भारत को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

गांगुली, जो अब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (CAB) के प्रेसिडेंट हैं, ने कहा कि सुंदर को साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड जैसी जगहों पर नंबर 3 बैटर का रोल निभाने में मुश्किल हो सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया को टॉप पांच में स्पेशलिस्ट बैटर इस्तेमाल करने चाहिए।

गांगुली ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "वॉशिंगटन सुंदर के लिए यह बहुत अच्छा समय रहा है। मुझे लगता है कि वह एक अच्छा क्रिकेटर है, वह अच्छी बॉलिंग करता है, वह अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि लंबे समय में टेस्ट क्रिकेट में सभी कंडीशन में नंबर 3 पर उसकी जगह सही रहेगी या नहीं।"

गांगुली ने कहा, "आपके टॉप पांच बैट्समैन, ओपनर, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो हर जगह उन रोल में अच्छा कर सकें, और मुझे यकीन नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में इंडिया के नंबर 3 हैं। गौतम को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।"