सौरव गांगुली को बर्थडे पर मिला नायाब गिफ्ट, ICC हॉल ऑफ फेम में हुई एंट्री; कितने भारतीय हासिल कर चुके सम्मान?
Sourav Ganguly Inducted In the ICC Hall Of Fame: सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्होंने 1992 से लेकर 2007 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। गांगुली को बर्थडे पर नायाब गिफ्ट मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गांगुली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। वह 10वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं, जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। 1992 से लेकर 2007 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच खेले। उन्होंने साल 2000 से 2005 तक भारत की कप्तानी की।
हॉल ऑफ फेम में एंट्री पर क्या बोले गांगुली?
गांगुली ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एंट्री मिलने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने आईसीसी चेयरमैन जय शाह का शुक्रिया अदा किया। गांगुली ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''आईसीसी और चेयरमैन जय शाह का मुझे हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए शुक्रिया। यह बहुत बड़ा सम्मान है। हॉल ऑफ फेम में शामिल 10 भारतीयों में से एक होने गर्व की बात है। महान नामों की लिस्ट में शामिल होना अद्भुत एहसास है।''
प्रतिष्ठित सूची में ये दिग्गज भारतीय भी शामिल
गांगुली से पहले सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, वीनू मांकड़, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, डायना एडुल्जी, नीतू डेविड और एमएस धोनी जैसे भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुके हैं। धोनी को पिछले साल इसी सूची में एंट्री मिली थी। बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर साल 2009 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले तीन भारतीय क्रिकेटर थे।
सौरव गांगुली ने करियर में कितने रन बनाए?
गांगुली ने अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर में टेस्ट क्रिकेट में 7212 रन बनाए और 32 विकेट लिए जबकि वनडे में उन्होंने 11363 रन बनाए और 100 विकेट चटकाए। उन्होंने 1996 में लॉर्ड्स में अपने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने इस फॉर्मेट में कुल 16 शतक और 35 अर्धशतक जमाए। उन्होंने वनडे में 22 सेंचुरी और 72 फिफ्टी ठोकी। बतौर कप्तान गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को बदलने में अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम 2003 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी। टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के अलावा गांगुली 2019 से 2022 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष भी रहे। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हैं जबकि SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच भी हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय